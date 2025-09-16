Ukrayna, Yampil’deki sabotaj girişiminde Rus birliklerini sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Rus askerlerinin sivil kıyafetlerle bölgeye sızmaya çalıştığı ortaya çıktı

Ukrayna Savunma Kuvvetleri’nin 11. Ordu Kolordusu tarafından yapılan açıklamaya göre,Yampil’de Rus birlikleri sivil kıyafetler giyerek yerleşime sızmaya çalıştı.

Amaçlarının Ukrayna hatlarının gerisinde sabotaj operasyonları yürütmek olduğu belirtildi.

Yetkililer, özel evler, bodrumlar ve diğer sivil yapılar sığınak olarak kullanıldı, yerel halk ise insan kalkanı haline getirildi bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusu, 33. Ayrı Saldırı Tugayı ile 24. Ayrı Saldırı Taburu’nun katılımıyla operasyon düzenledi. Çatışmalarda 18 Rus askeri hayatı kaybetti.

UKRAYNA KARŞI ÖNLEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Ukrayna güçleri, terörle mücadele önlemleri kapsamında sızma girişiminde bulunan Rus birliklerini tespit ederek etkisiz hale getirdi. Açıklamaya göre, Rus güçleri hiçbir taktiksel kazanım elde edemedi.

İLK DEĞİL!

Komutanlar, Rus birliklerinin doğal araziyi ve sivil altyapıyı kullanarak küçük gruplar halinde sızma girişimlerini sürdürdüğünü, durumun sürekli izlendiğini açıkladı.

Daha önce Sumy bölgesindeki Besalivka köyünde de Ukrayna birliklerinin tam kontrol sağladığı bildirilmişti.