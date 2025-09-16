Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
F1 pilotu Hamilton'dan Gazze çağrısı! Bağış sözü verdi

F1 pilotu Hamilton'dan Gazze çağrısı! Bağış sözü verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
F1 pilotu Hamilton&#039;dan Gazze çağrısı! Bağış sözü verdi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

F1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yaşananlara tepki göstererek yardım çağrısında bulundu. Hamilton "Bugün, BM soruşturma komisyonu Gazze'de yaşananları bir soykırım olarak nitelendirdi. İnsanlar olarak bunun devam etmesine seyirci kalamayız" ifadelerini kullandı. Hamilton, Gazze'ye yardım sağlayan 3 kuruluşa bağışta bulunabileceğini ifade etti.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir araştırma komisyonunun Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiğini ve insanlar olarak bunun devam etmesine seyirci kalınamayacağını söyledi.

Büyük Britanyalı sürücü, Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek "Son iki yılda nüfusun %10'undan fazlası öldürüldü veya yaralandı - on binlerce çocuk da dahil - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri'ne yapılan son saldırı, yüz binlerce insanı evlerinden etti. Bölgedeki hastaneler, hem açlık çekenlerle hem de bitmek bilmeyen bombardımanların kurbanlarıyla dolup taştı." ifadelerini kullandı.

F1 pilotu Hamilton'dan Gazze çağrısı! Bağış sözü verdi - 1. Resim

"3 KURULUŞA BAĞIŞTA BULUNABİLİRİM"

Filistin halkına yardım etmek için harika işler yapan bazı kuruluşların olduğunu vurgulayan Hamilton, yardım çağrısında bulundu.

Bir şey yapmadan durulamayacağını aktaran Hamilton, "Eğer elinizde bir şey varsa, bana katılırsanız minnettar olurum. İhtiyacı olanlara yardım etmek için yorulmadan çalışan üç kuruluşa bağışta bulundum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

