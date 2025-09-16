Suriye’de yeni cephe: DEAŞ infazla kendini gösterdi! Aşiretler SDG’ye başkaldırdı

DIŞ HABERLER—Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin güneyinde uzun süren sessizliğin ardından yeniden sahneye çıktı. Örgüt, Dera kırsalında bir iç güvenlik görevlisini infaz ettiği görüntüleri yayımlayarak bölgeye geri döndüğünü ilan etti.

KAMERALI İNFAZDA TEHDİT MESAJI

DEAŞ’a ait medya kanallarında paylaşılan görüntülerde, otuzlu yaşlarında olduğu belirtilen bir güvenlik görevlisinin başından vurularak infaz edildiği görüldü. Kameraya konuşan bir örgüt mensubu, "Bu, Halifeliğin askerlerine yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

İnfazın ardından ceset, Dera vilayetinin doğu kırsalında bulundu. Yerel kaynaklar, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını iletti.

Söz konusu infaz videosu, sahadaki gelişmeleri anbean izleyen Suriyeli gazeteci Hemmam İsa el-Şeyh tarafından Turkiyegazetesi.com.tr’ye ulaştırıldı.

SIZMA BADİA'DAN: KÜÇÜK GRUPLAR DERA'YA GİRDİ

Yerel ve güvenlik kaynakları, Suriye’nin orta kesimindeki Badia çölünden hareket eden 2 ila 4 kişilik DEAŞ hücrelerinin, ikincil yolları kullanarak Süveyda kırsalından Dera’ya ulaştığını belirtti. Söz konusu grupların, sahte kimliklerle ticari konvoylara karıştığı, Tafas, Casim ve Nawa bölgelerinde uyuyan hücrelerle temas kurduğu kaydedildi.

2025'İN İLK KAYITLI SALDIRISI

İnfaz, 2025 yılı içinde Suriye’nin güneyinde kaydedilen ilk görüntülü saldırı olarak dikkat çekti.

UYUYAN HÜCRELER HAREKETE GEÇİYOR MU?

Güvenlik birimleri, DEAŞ’ın yalnızca güvenlik güçlerini değil, örgüte karşı duran sivilleri de hedef alabileceği, önümüzdeki dönemde daha karmaşık saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

"Özellikle Badia bölgesinden Dera’ya sızan hücrelerin küçük gruplar hâlinde kent merkezlerine ulaşması, yeni ve daha karmaşık saldırıların habercisi."

DEAŞ TEHDİDİ BÜYÜRKEN BÖLGESEL İTTİFAK HAZIRLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Dera’daki infaz görüntüleri ve sahadaki hareketlilik, Türkiye’nin Mart 2025’te Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan ile başlattığı bölgesel işbirliğini yeniden gündeme taşıdı. Amman'da düzenlenen toplantıda, beş ülke DEAŞ’a karşı ortak operasyon ve istihbarat mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “DEAŞ’a yönelik müşterek harekât merkezi kurulması ilk somut adım olacak” demişti.

SDG'DE SON DURUM: EL-ŞEYTAT SDG'YE KARŞI SEFERBERLİK İLAN ETTİ

DEAŞ’ın yeniden hareketlendiği Suriye'nin doğusunda, El-Şeytat Kabilesi ile terör örgütü YPG'nin ana unsuru olduğu SDG arasında tansiyon yeniden yükseldi. Genç bir sivilin öldürülmesinin ardından El-Şeytat, genel seferberlik çağrısı yaptı.

GENÇ SİVİLİN ÖLDÜRÜLMESİ AYAKLANMAYI TETİKLEDİ

Deyrizor’un doğusundaki bir kontrol noktasında, SDG unsurlarının dur ihtarına uymayan bir genci öldürmesi bölge halkını sokağa döktü. Cesedin El-Gharanij kasabasında SDG tarafından alıkonulduğu öne sürüldü. Olayın ardından camilerden seferberlik çağrıları yükseldi, protesto görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

KABİLELERİN TEPKİSİ BÜYÜYOR

El-Şeytat Kabilesi, doğrudan SDG’yi suçlarken; Tel Abyad’daki El-Bakara Kabilesi de benzer şekilde silahlı direniş ilan etti. Öte yandan Rakka ve Tabka’daki bazı kabile önderleri SDG’ye destek açıklaması yaptı.

"HALKI KORKUTUYORLAR" Siyasi araştırmacı Muhammed Süleyman, , Türkiye Today’e yaptığı açıklamada SDG'nin devriyelerle güvenlikten çok baskı kurduğunu belirtti: " Sözde askeri devriyeler güvenliği sağlamaktan ziyade hakimiyet kurmaya ve korku salmaya odaklanmış durumda"

DEAŞ'A DİRENEN KABİLE ŞİMDİ SDG İLE KARŞI KARŞIYA

2014’te DEAŞ’ın katliamlarına direnen El-Şeytat Kabilesi, şimdi SDG’nin uygulamalarına karşı ses yükseltiyor. El-Ukaydat Konfederasyonu’na bağlı kabile, Deyrizor kırsalındaki Abu Hamam, Kaşkiya ve El-Gharanij hattında etkili.