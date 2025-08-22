Suriye'de patlama! Terör örgütü DEAŞ'ten hain saldırı
8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesiyle, Suriye yeni bir döneme girdi. Ülkede, ekonomi ve altyapı alanında toparlanma süreci yaşanıyor. Ülkede, terör örgütleriyle yaşanan gerilim zaman zaman zirveye ulaşıyor. Deyrizor'un Meyadin ilçesinde yer alan Siyasiyye kontrol noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından intihar saldırısı düzenlendi.
SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ SALDIRISI
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Deyrizor'un Meyadin ilçesinde yer alan Siyasiyye kontrol noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından intihar saldırısı düzenlendi.
Kontrol noktasında bulunan güvenlik güçleri saldırganlardan birini etkisiz hale getirdi, diğer terörist ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.
Saldırıda İçişleri Bakanlığına bağlı bir güvenlik personeli hayatını kaybetti.
