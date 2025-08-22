Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'de patlama! Terör örgütü DEAŞ'ten hain saldırı

Suriye'de patlama! Terör örgütü DEAŞ'ten hain saldırı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;de patlama! Terör örgütü DEAŞ&#039;ten hain saldırı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesiyle, Suriye yeni bir döneme girdi. Ülkede, ekonomi ve altyapı alanında toparlanma süreci yaşanıyor. Ülkede, terör örgütleriyle yaşanan gerilim zaman zaman zirveye ulaşıyor. Deyrizor'un Meyadin ilçesinde yer alan Siyasiyye kontrol noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesiyle, Suriye yeni bir döneme girdi.

Ülkede, ekonomi ve altyapı alanında toparlanma süreci yaşanıyor. Fakat ülkede zaman zaman terör örgütlerinin eylemleri nedeniyle gerilim zirve yapıyor.

Suriye'de patlama! Terör örgütü DEAŞ'ten hain saldırı - 1. Resim

SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ SALDIRISI

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Deyrizor'un Meyadin ilçesinde yer alan Siyasiyye kontrol noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Kontrol noktasında bulunan güvenlik güçleri saldırganlardan birini etkisiz hale getirdi, diğer terörist ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda İçişleri Bakanlığına bağlı bir güvenlik personeli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

