Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Suriye'ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında

Suriye'ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında
Suriye, Pasaport, Türk Vatandaşları, Sınır Kapısı, Cilvegözü, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk vatandaşlarının da Suriye'ye geçişinin onaylanması sonrası sınır kapısında hareketlilik başladı. 15 yıl sonra Suriye'ye giden bir vatandaşı "Türk vatandaşların Suriye’ye gidişi zamanla artacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadeleriyle düşüncelerini anlattı.

Suriye'de 15 yıldır süren iç savaşın sona ermesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönmesi hızlandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyelilerin ülkelerine geçiş yoğunluğu sürüyor.

Öte yandan, Türk vatandaşların Suriye’ye geçişi ile ilgili İçişleri Bakanlığının aldığı kararla, Suriye ile kara sınır kapılarında pasaportla giriş-çıkış işlemlerinin yeniden başladığı açıkladı.

Suriye'ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında - 1. Resim

BİR BÖLGE HARİÇ GEÇİŞ YAPILACAK

Bakanlık ayrıca Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığına sahip Suriye vatandaşları, Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç olmak üzere diğer sınır kapılarından Suriye’ye geçiş yapabileceğini belirtti.

Suriye'ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında - 2. Resim

Türk vatandaşı olarak pasaportla 15 yıl sonra Suriye’ye giden Ahmet Yes, "Reyhanlı'da ikamet edip yaşıyorum. Türk vatandaşlarına Suriye kapısı açıldı ve birazdan Suriye’ye gideceğim. 15 yıldır Suriye’ye gitmiyordum. Kısmet olursa Suriye’nin Sarmada şehrine gideceğim.

Suriye'ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında - 3. Resim

Oradaki insanların durumlarını ve vaziyetlerini görüp gezeceğim. Türk vatandaşların Suriye’ye gidişi zamanla artacak. Ülkemize hayırlı olsun. Bizler aslında Türkler ve Araplar bir milletiz fakat suni sınırlarla bizim aramıza böldüler. İnşallah en kısa zamanda tek bir millet olarak tek bir bayrak altında toplanırız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dayanılmaz koku kenti sardı! Tepkiler çığ gibi - GündemDayanılmaz koku bir şehri sardı!Çanakkale'de 8 günün bilançosu belli oldu! Binlerce hektarlık alan artık yok... - GündemÇanakkale'de 8 günün bilançosu belli oldu!Türkiye flaş karar! İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama - GündemTürkiye'den flaş 'İsrail' kararı!Alev alev yanan kamyonet, E-5'te sürücüsüz ilerledi! O anlar kamerada - GündemAlev alev yanan kamyonet, E-5'te sürücüsüz ilerlediTürkiye, Ukrayna'ya asker mi gönderecek? MSB'den açıklama geldi - GündemTürk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Ekipler tarafından kurtarıldı - GündemDoğa yürüyüşü kabusa döndü! Ekipler tarafından kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...