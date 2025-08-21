Suriye'ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında

Suriye'de 15 yıldır süren iç savaşın sona ermesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönmesi hızlandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyelilerin ülkelerine geçiş yoğunluğu sürüyor.

Öte yandan, Türk vatandaşların Suriye’ye geçişi ile ilgili İçişleri Bakanlığının aldığı kararla, Suriye ile kara sınır kapılarında pasaportla giriş-çıkış işlemlerinin yeniden başladığı açıkladı.

BİR BÖLGE HARİÇ GEÇİŞ YAPILACAK

Bakanlık ayrıca Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığına sahip Suriye vatandaşları, Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç olmak üzere diğer sınır kapılarından Suriye’ye geçiş yapabileceğini belirtti.

Türk vatandaşı olarak pasaportla 15 yıl sonra Suriye’ye giden Ahmet Yes, "Reyhanlı'da ikamet edip yaşıyorum. Türk vatandaşlarına Suriye kapısı açıldı ve birazdan Suriye’ye gideceğim. 15 yıldır Suriye’ye gitmiyordum. Kısmet olursa Suriye’nin Sarmada şehrine gideceğim.

Oradaki insanların durumlarını ve vaziyetlerini görüp gezeceğim. Türk vatandaşların Suriye’ye gidişi zamanla artacak. Ülkemize hayırlı olsun. Bizler aslında Türkler ve Araplar bir milletiz fakat suni sınırlarla bizim aramıza böldüler. İnşallah en kısa zamanda tek bir millet olarak tek bir bayrak altında toplanırız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.