Prof Dr. Murat Erdoğan: Suriye’ye toplu göç şu an için mümkün değil

GAMZE ERDOĞAN - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Ağustos 2025 verilerine göre, Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı 411 bin 649. 2016’dan bu yana dönenlerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652. Son rakamlara göre, Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı da 2 milyon 543 bin 711.

Geri dönüşler Suriye’de yeni hükûmetin kurulmasıyla birlikte artış gösterse de, Göç Araştırmacısı Prof. Dr. Murat Erdoğan, bu trendin kalıcılığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Erdoğan, Suriye’deki siyasi belirsizlik, ekonomik çöküş ve güvenlik sıkıntılarının, toplu dönüşlerin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti. Erdoğan “Türkiye’de eğitim, istihdam ve sosyal uyum sürecine dâhil olan Suriyeliler açısından geri dönüş baskısı düşük” dedi.

Suriye’ye geri dönenlerin oranının şu an yüzde 15 seviyesinde olduğunu söyleyen Erdoğan, bu oranın yüzde 20-25’e çıkabileceği öngörülse de kitlesel dönüş beklentisinin henüz mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan, sürecin ilerleyişinin, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin izleyeceği politikalara bağlı olduğunun altını çizdi.

Daha baskıcı ya da yıldırmaya yönelik politikalarla teşvik edilmesi hâlinde, geri dönenlerin sayısında artış yaşanabileceğini söyleyen Erdoğan “Türkiye’den Suriye’ye dönenlerin oranı yüzde 20 ila yüzde 25 seviyelerine çıkması mümkün olmakla birlikte, kamuoyunda okul tatilleriyle birlikte kitlesel dönüşlerin yaşanacağına dair beklentiler bugüne kadar karşılık bulmamıştır. Dolayısıyla, eylül ayından sonra geri dönüşlerin ciddi oranda azalması muhtemeldir” diye konuştu.