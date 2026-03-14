Bursa'nın Nilüfer ilçesinde A.G. isimli şahsın bir pizza zincirine ait iki şubeyi kundaklamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde A.G. isimli şahıs, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'ta bulunan aynı pizza zincirine ait iki ayrı şubeyi ateşe verdi.

A.G. isimli şahıs önce İhsaniye'deki şubeye giderek iş yerini ateşe verdi. Şüpheli daha sonra Beşevler'de bulunan aynı zincire ait diğer şubeye giderek burada da kundaklama yaptı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi.

İki pizza şubesini gözünü kırpmadan yaktı! Kundakçı kamerada

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kundaklama anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin iş yerlerinin önüne gelerek benzin döküp ateşe verdiği anlar yer aldı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.

