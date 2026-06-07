Anadolu Ajansı
Roland Garros'ta şampiyon Alexander Zverev!
Roland Garros finalinde Flavio Cobolli’yi mağlup eden Alexander Zverev, kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini elde etti.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Zverev ile 10 numaralı seribaşı Cobolli karşı karşıya geldi.
Toplam 4 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Zverev, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı.
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