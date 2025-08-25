Devlet sırrı açığa çıktı! Polonya’da rakiplerini vurmak isterken geri çekilme planını ifşa etti!

Polonya’da eski Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak ve Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Sławomir Cenckiewicz hakkında, askeri belgelerin gizliliğini kaldırdıkları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Her iki isme de 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GİZLİ SAVUNMA PLANI ORTAYA SAÇILDI

Savcılığa göre, Błaszczak 2023 yazında yayınladığı belgelerde, eski Başbakan Donald Tusk’un liderliğindeki hükümetin, Rusya’nın doğudan saldırısı halinde Vistula Nehri’ne kadar geri çekilerek ülkenin doğusunu savaşmadan terk etmeyi planladığını ortaya koydu.

Söz konusu planlar, önceki hükümetin askeri doktriniydi. PiS hükümeti döneminde bu doktrin değiştirilmiş ve yeni savunma stratejileri benimsenmişti.

"KİŞİSEL ÇIKAR İÇİN DEVLET SIRRI AÇIĞA ÇIKTI"

Polonya savcıları, Błaszczak ve Cenckiewicz’in "kişisel ve siyasi çıkar" için çok gizli belgeleri yayımladığını öne sürdü. İddianamede, belgelerin kamuoyuna sunulmasının “Polonya Cumhuriyeti’ne son derece ciddi zarar” verdiği ifade edildi.

Błaszczak’ın, "rakiplerini itibarsızlaştırmak amacıyla stratejik belgeleri bağlamından koparıp kullandığı" iddia edildi. Cenckiewicz ise devlet televizyonunda yayınlanan "Reset" adlı belgesele gizli belge taşımakla suçlanıyor.

GÜVENLİK DANIŞMANINA GÜVENLİK İZNİ YOK

Eski arşiv yöneticisi Cenckiewicz, şu anda Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin danışmanı olarak görev yapıyor. Ancak hükümet, kendisine güvenlik izni vermeyi reddetti. Haziran ayında bu karara karşı açtığı davayı kazanan Cenckiewicz’in temyiz süreci devam ediyor.

Cenckiewicz iddiaların siyasi olduğunu savundu ve "ifşa ettiğim için cezalandırılıyorum" dedi. X’te yaptığı açıklamada Błaszczak da "Bu iddianame değil, siyasi bir intikamdır" ifadelerini kullandı.

TUSK YÖNETİMİ SERT TEPKİLİ

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu iddianame tüm politikacılar için bir uyarıdır. Kimse parti çıkarı için ülke güvenliğini tehlikeye atmamalıdır” dedi.