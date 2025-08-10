Dünyayı korkutan patlama! Japonya’da yanardağ 3 km kül kustu
Japonya’nın güneybatısındaki Shinmoedake Yanardağı, Pazar sabahı gökyüzünü karartan bir patlamayla 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttü.
Japonya’nın güneybatısındaki Shinmoedake Yanardağı, Pazar sabahı şiddetli bir patlamayla 3 kilometre (yaklaşık 2 mil) yüksekliğe kül püskürttü.
Yerel saatle 05.23’te meydana gelen patlama sonrası kül bulutları kuzeydoğuya sürüklenerek Miyazaki vilayetindeki Takanabe’ye kadar ulaştı.
27 HAZİRAN'DAN BERİ AKTİF
Kirishima sıradağlarında bulunan yanardağ, 27 Haziran’dan bu yana aralıklarla faaliyette. Japonya Meteoroloji Ajansı, kraterin 14 kilometre (8,7 mil) kuzeydoğusuna kadar küçük volkanik kayaların düşebileceği uyarısında bulundu.
TEHLİKELİ YAKIN MESAFE
Yetkililer, kraterin 3 kilometre çevresinde büyük volkanik kaya düşmesi ve 2 kilometre içinde piroklastik akıntı riski bulunduğunu belirtti. Bölge sakinlerine dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YENİ HAREKETLİLİK
“Pasifik Ateş Çemberi” deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya’da 100’den fazla aktif yanardağ bulunuyor. Shinmoedake’nin son patlaması, bölgede sismik hareketliliğin arttığı döneme denk geldi.