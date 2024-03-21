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Haberler > Gündem > Deniz yüzeyinde dumanlar... Japonya'da su altı yanardağı patladı

Deniz yüzeyinde dumanlar... Japonya'da su altı yanardağı patladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'ya ait adadaki su altı yanardağı faaliyete geçince deniz yüzeyini duman sardı.

Pasifik'te bulunan Japonya'ya ait İwo Jima Adası yakınlarında meydana gelen su altı volkan patlaması sonucu oluşan duman, deniz yüzeyinden görülebiliyor.

Japon Sahil Güvenlik uçağının havadan çektiği görüntülerde daha önceki volkan patlamaları sonucu oluşmuş bir ada parçasının hemen yanından gökyüzüne doğru yükselen dumanlar dikkat çekiyor.

Şiddetli patlamaların tehlikesine vurgu yapan Japon yetkililer, bölgede bulunan gemilerin dikkatli seyretmesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Japonya'da aktif 100 kadar volkan bulunuyor. Japonya'da volkanik Ogasawara Adaları'nın en güney ucu Iwo Jima'da 2. Dünya Savaşı sırasında 1945 yılında adanın savunmasını yapan neredeyse tüm Japon askerleri (21 bin 570 asker) hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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