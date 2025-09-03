Hindistan'da kan donduran olay! Eşini ten rengi yüzünden diri diri yaktı

Korkunç olay, Udaipur’da yaşandı. 2016’da evlenen Lakshmi, ölmeden önce yakınlarına, eşinin kendisini “koyu tenli” diye aşağılayıp “kali” diye hitap ettiğini anlattı.

TÜTSÜ ÇUBUĞUYLA ATEŞE VERMİŞ

BBC’nin haberine göre, 24 Haziran 2017 gecesi eşinin, ''ten rengini açacak'' dediği kahverengi bir sıvıyı vücuduna sürdüğünü, sıvının asit gibi koktuğunu söyleyince de tütsü çubuğuyla ateşe verdiğini ifade etti. Vücudu yanmaya başlayınca eşinin kalan sıvıyı da üzerine döküp kaçtığı bildirildi.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Lakshmi’nin annesi ve kız kardeşi tarafından hastaneye götürüldüğü ancak hayatını kaybettiği kayda geçti.

Lakshmi’nin cani eşi mahkemeye çıkarılırken, Yargıç Rahul Choudhary, bunun ''insanlığa karşı bir suç'' sayıldığını vurguladı.

Sanık idam cezasına çarptırılırken, karar üst mahkemenin onayına gönderilecek. Lakshmi’nin eşinin 30 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Sanık avukatı Surendra Kumar Menariya ise, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve kararın temyizde bozulacağını savundu.