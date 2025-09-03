Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Putin, Kim ve Şi Pekin'de! Trump'ı çıldırtan kare: En içten selamlarımı iletin

Putin, Kim ve Şi Pekin'de! Trump'ı çıldırtan kare: En içten selamlarımı iletin

Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin, Kim ve Şi Pekin&#039;de! Trump&#039;ı çıldırtan kare: En içten selamlarımı iletin
Çin, Pekin, Putin, Kim Jong-un, Şi, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıldönümü yıl dönümünde, bugüne kadarki en büyük askeri geçit törenini başkent Pekin’de gerçekleştirdi. 26 ülkenin katıldığı törende, Putin, Kim Jong-un ve Şi birlikte poz verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise üç ülkeyi ABD’ye yönelik komplo kurmakla suçladı.

Başkent Pekin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıldönümü kapsamında düzenlenen 10 bin askerin katıldığı geçit töreni dünya basınında geniş yer buldu. 

Tarihi törene Çin lideri Şi’nin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı. Etkinlikte tanklardan uzun menzilli füzelere, savaş uçaklarından insansız hava araçlarına (İHA) kadar çok sayıda askeri teçhizat sergilendi. 

Putin, Kim ve Şi Pekin'de! Trump'ı çıldırtan kare: En içten selamlarımı iletin - 1. Resim

''SAVAŞ YA DA BARIŞ ARASINDA BİR SEÇİM YAPILMALI''

10 binden fazla asker ve 50 bini aşkın kişinin katıldığı törene başkanlık eden Şi Cinping, dünyanın ''savaş ya da barış'' arasında bir seçim yapması gerektiğini vurgulayarak, Çin halkının tarihin doğru tarafında durduğunu belirtti.

Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin de törende yer alarak üçlü poz vermesi, ABD’ye karşı bir mesaj olarak yorumlandı.

Putin, Kim ve Şi Pekin'de! Trump'ı çıldırtan kare: En içten selamlarımı iletin - 2. Resim

''KOMPLO KURARKEN SELAMLARIMI DA İLETİN''

Etkinliğin ardından ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada törene tepki göstererek, ''Başkan Şi ve Çin’in muhteşem halkı için büyük ve kalıcı bir kutlama günü olsun. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong-un'a en içten selamlarımı da iletin'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 GS UCL kadrosuSergen Yalçın'ın Cengiz Ünder sözleri gündem oldu: Ozan Tufan örneği
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyaz Saray'ın camından fırlatılmıştı! Gizemli görüntüye ilişkin Trump'tan açıklama - DünyaTrump farklı, yetkililer farklı konuştuPekin'de bir ilk gerçekleşti! Kim Jong Un 12 yaşındaki kızını dünya sahnesine tanıttı - DünyaGözler tek bir kişiye çevrildi: Dünyaya böyle tanıttıPakistan'da anma töreni faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaAnma töreni faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı varMaduro, Trump'ın ailesine seslendi: Ellerini kana bulamak istiyorlar - Dünya"Ellerini kana bulamak istiyorlar"Belçika, Filistin Devleti’ni tanıyacak! İsrail'e yaptırım - DünyaBelçika, Filistin Devleti’ni tanıyacak! İsrail'e yaptırımVenezuele lideri Maduro: Son 100 yılın en büyük tehdidiyle karşı karşıyayız - DünyaVenezuele lideri Maduro: Son 100 yılın en büyük tehdidiyle karşı karşıyayız
Sonraki Haber Yükleniyor...