Putin, Kim ve Şi Pekin'de! Trump'ı çıldırtan kare: En içten selamlarımı iletin

Başkent Pekin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıldönümü kapsamında düzenlenen 10 bin askerin katıldığı geçit töreni dünya basınında geniş yer buldu.

Tarihi törene Çin lideri Şi’nin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı. Etkinlikte tanklardan uzun menzilli füzelere, savaş uçaklarından insansız hava araçlarına (İHA) kadar çok sayıda askeri teçhizat sergilendi.

''SAVAŞ YA DA BARIŞ ARASINDA BİR SEÇİM YAPILMALI''

10 binden fazla asker ve 50 bini aşkın kişinin katıldığı törene başkanlık eden Şi Cinping, dünyanın ''savaş ya da barış'' arasında bir seçim yapması gerektiğini vurgulayarak, Çin halkının tarihin doğru tarafında durduğunu belirtti.

Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin de törende yer alarak üçlü poz vermesi, ABD’ye karşı bir mesaj olarak yorumlandı.

''KOMPLO KURARKEN SELAMLARIMI DA İLETİN''

Etkinliğin ardından ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada törene tepki göstererek, ''Başkan Şi ve Çin’in muhteşem halkı için büyük ve kalıcı bir kutlama günü olsun. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong-un'a en içten selamlarımı da iletin'' ifadelerini kullandı.