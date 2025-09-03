Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pekin'de bir ilk gerçekleşti! Kim Jong Un 12 yaşındaki kızını dünya sahnesine tanıttı

Pekin'de bir ilk gerçekleşti! Kim Jong Un 12 yaşındaki kızını dünya sahnesine tanıttı

- Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin’e gerçekleştirdiği ziyarette 12 yaşındaki kızını "muhtemel halefi" olarak dünya sahnesine tanıttı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, müttefikleri olan Çin ve Rusya liderleriyle görüşmek üzere bu hafta başkent Pekin’e ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey Kore liderinin kızının da ziyarete katılması dünya basınında geniş yankı bularak Ju-ae’nin yükselen statüsünün güçlü bir işareti olarak değerlendirildi.

Salı günü özel trenle Pekin Tren İstasyonu’na ulaşan Kim ve beraberindekileri üst düzey Çinli yetkililer karşıladı. Kim’in 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae, babasıyla birlikte Pekin’deki askeri geçit törenine katıldı. 

BABASIYLA BİRLİKTE İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Bu, Ju-ae’nin babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyareti olurken, Kuzey Kore resmi medyası o anları saniye saniye kaydetti. Kuzey Kore medyasında ''sevgili kız'' olarak hitap edilen Ju-ae, 2022 sonlarından bu yana muhtemel halefi olarak kritik siyasi etkinliklerde babasının yanında yer alıyor. 

Pekin'de bir ilk gerçekleşti! Kim Jong Un 12 yaşındaki kızını dünya sahnesine tanıttı - 1. Resim

Bazı uzmanlar, Kim’in kızını bu kadar erken yaşta kamuoyuna tanıtmasının, iktidara gelmeden önce kendini kanıtlamasının bir yolu olabileceğini söylüyor. 

''DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ''

Sejong Enstitüsü’nden Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang, ''Pekin’deki görüntü, Ju-ae’nin sadece ülke içinde değil, yurt dışında da Kuzey Kore’nin iki numarası gibi muamele gördüğünü ortaya koydu. Kim Jong-un, kızını Çin’e götürerek onun halefi olacağına dair dünyaya güçlü bir mesaj verdi'' dedi.

