İzlanda'da Fly Play krizi: 1750 yolcu havalimanında mahsur kaldı

İzlandalı hava yolu firması Fly Play, aniden faaliyetlerini durdurduğunu duyurarak uçuşları iptal etti. 2021’den bu yana iflas eden bir diğer İzlanda merkezli havayolu şirketi WOW Air’in boşluğunu doldurmaya çalışan Play'in zamansız iflası, 1.750 yolcunun mağduriyetine neden oldu. Play’den bilet almış yolculara Pazartesi günü şirketin faaliyetlerini durdurduğu ve tüm uçuşların derhal iptal edildiği bildirildi. Şirket, mağdur olan yolcuların diğer hava yollarıyla alternatifler araması gerektiğini açıkladı.

Hava yolu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fly PLAY faaliyetlerini durdurmuştur ve tüm uçuşlar iptal edilmiştir”

YOLCULARA KOLAYLIK SAĞLANACAK

New York Times'ın haberine göre bazı hava yollarının mahsur kalan yolculara indirimli bilet ya da “kurtarma tarifesi” sunabileceği belirtilirken biletlerini kredi kartıyla satın alan yolcuların geri ödeme için kart sağlayıcılarıyla iletişime geçebileceği bildirildi. Ayrıca şirket, mağdur olan yolcuların diğer hava yollarıyla alternatifler araması gerektiğini açıkladı.

Play, 2021’de faaliyete geçerek 2019’da iflas eden bir diğer İzlandalı düşük maliyetli hava yolu WOW Air’in bıraktığı boşluğu doldurmayı hedeflemişti. Play, İzlanda’nın Reykjavik kenti ile Avrupa, Kanada ve ABD’deki şehirlere seferler düzenliyordu.

HAVAYOLU SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Reykjavik yakınındaki Keflavik Havalimanı sözcüsü Gudjon Helgason, hava yolu şirketinin kapanmasının Pazartesi günü yaklaşık 1750 yolcuyu etkilediğini söyledi. Baltimore, Barselona ve Lizbon seferleri iptal edildi. Paris, Londra ve Kopenhag’dan Reykjavik’e uçuşlar da iptal edilenler arasındaydı.

Helgason, iptal edilen bu uçuşlarda kaç kişinin yolculuğunun ortasında kaldığı ya da evinden uzakta mahsur kaldığı konusunda bilgisinin olmadığını söyledi.

Play geçen yıl 1,6 milyon yolcu taşıdı. Şubat ayında yayımlanan yıllık finansal sonuçlarına göre, şirketin filosunda 10 uçak ve 42 güzergah bulunuyordu. Yolcuların yaklaşık yüzde 40’ı Play’i İzlanda üzerinden başka destinasyonlara bağlanmak için kullanıyordu.

31 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ

Geçen ay yayımlanan son çeyrek finansal sonuçlarında Play, zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Olumsuz döviz kurları, düşük talep ve bakımda olan bir uçağın uzun süre devre dışı kalması bu zorluklar arasında gösterildi.

Şirketin faiz ve vergi öncesi kazancı geçen yıl “tatmin edici olmaktan uzaktı”, 31 milyon dolar zararla sonuçlandı. Ancak Play CEO’su Einar Orn Olafsson, Şubat ayında yaptığı açıklamada stratejik değişikliklerin 2025’te gelirleri artıracağına dair iyimser olduğunu söylemişti.