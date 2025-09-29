Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'nın planları çöktü! Moldova'da sandık zaferi

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

Moldova’daki parlamento seçimlerini iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) kazanarak ülkenin AB yolundaki kararlılığını sürdürdü. Seçimlere Rusya’nın müdahale girişimleri damga vurdu. Avrupa liderleri sonucu demokrasi ve bağımsızlık için zafer olarak değerlendirdi.

Moldova’da 28 Eylül’de yapılan parlamento seçimlerini, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) kazandı. Başkan Maia Sandu, seçimin ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine güçlü bir destek verdiğini belirtti.

Rusya'nın planları çöktü! Moldova'da sandık zaferi - 1. Resim

RUSYA'NIN OYUNU İŞLEMEDİ

Seçimler, Rusya’nın oyları etkilemeye yönelik iddialarıyla gündeme geldi; hükümet, oy satın alma, huzursuzluk çıkarma ve dezenformasyon girişimleri olduğunu açıkladı. PAS lideri Igor Grosu, “Sadece PAS kazanmadı, halk kazandı” dedi. Moskova ise iddiaları reddetti.

Kesin sonuçlara göre PAS oyların %50,20’sini alırken, Rusya yanlısı Vatansever Blok yüzde 24,18 oy aldı. PAS, parlamentoda 101 sandalyeden 55’ine sahip olacak; dört yıl önceki 63 sandalyeden düşüş yaşandı.

Rusya'nın planları çöktü! Moldova'da sandık zaferi - 2. Resim

Seçim günü katılım %52,21 olarak kaydedildi. Transdinyester’de oy kullanımı sınırlama girişimleri olduğu bildirildi. OSCE gözlemcisi Paula Cardoso, oylamanın Rusya’dan gelen hibrit tehditlere rağmen demokrasinin güçlü şekilde sahiplenildiğini gösterdiğini belirtti.

AB ve Avrupa ülkeleri seçim sonuçlarını Moldova’nın kararlılığı ve bağımsızlığı açısından zafer olarak değerlendirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Rusya’nın Moldova’yı istikrarsızlaştırma çabalarının başarısız olduğunu söyledi. Fransa, Almanya ve Polonya ortak açıklamada, “Moldovalı seçmenler, geleceğinin barış ve özgürlük içinde alınmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

