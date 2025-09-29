Rusya'nın planları çöktü! Moldova'da sandık zaferi

Moldova’da 28 Eylül’de yapılan parlamento seçimlerini, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) kazandı. Başkan Maia Sandu, seçimin ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine güçlü bir destek verdiğini belirtti.

RUSYA'NIN OYUNU İŞLEMEDİ

Seçimler, Rusya’nın oyları etkilemeye yönelik iddialarıyla gündeme geldi; hükümet, oy satın alma, huzursuzluk çıkarma ve dezenformasyon girişimleri olduğunu açıkladı. PAS lideri Igor Grosu, “Sadece PAS kazanmadı, halk kazandı” dedi. Moskova ise iddiaları reddetti.

Kesin sonuçlara göre PAS oyların %50,20’sini alırken, Rusya yanlısı Vatansever Blok yüzde 24,18 oy aldı. PAS, parlamentoda 101 sandalyeden 55’ine sahip olacak; dört yıl önceki 63 sandalyeden düşüş yaşandı.

Seçim günü katılım %52,21 olarak kaydedildi. Transdinyester’de oy kullanımı sınırlama girişimleri olduğu bildirildi. OSCE gözlemcisi Paula Cardoso, oylamanın Rusya’dan gelen hibrit tehditlere rağmen demokrasinin güçlü şekilde sahiplenildiğini gösterdiğini belirtti.

İlgili Haber Rusya saldırısında Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti! Uyarılara rağmen Kiev'de sığınağa girmedi

AB ve Avrupa ülkeleri seçim sonuçlarını Moldova’nın kararlılığı ve bağımsızlığı açısından zafer olarak değerlendirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Rusya’nın Moldova’yı istikrarsızlaştırma çabalarının başarısız olduğunu söyledi. Fransa, Almanya ve Polonya ortak açıklamada, “Moldovalı seçmenler, geleceğinin barış ve özgürlük içinde alınmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.