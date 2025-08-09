Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali! Propaganda hoparlörleri tek tek söküldü

Kuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali! Propaganda hoparlörleri tek tek söküldü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali! Propaganda hoparlörleri tek tek söküldü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda yıllardır süren psikolojik savaşın sembolü haline gelen hoparlörleri sökmeye başladı.

Kore Yarımadası’nda yıllardır süren psikolojik savaşta tarihi bir adım atıldı. Pyongyang, sınır hattındaki propaganda hoparlörlerini sökmeye başladı. 

Güney Kore’nin benzer adımının ardından atılan bu hamle, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmeye başladığının en net işareti.

SINIRDA SESSİZLİK DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, hoparlörlerin kaldırılmasının cephe hattının bazı bölgelerinde gerçekleştiğini ancak tüm sınır boyunca yapılıp yapılmayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.

Seul yönetimi, sınırda K-pop şarkıları, dünya haberleri ve propaganda mesajları yayınlayan hoparlörleri kaldırarak gerilimi düşürme mesajı vermişti. 

Kuzey Kore de karşılıklı olarak yayınlarını durdurdu ve şimdi de hoparlörleri fiziksel olarak sökmeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Henüz birkaç hafta önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore’nin barış adımlarına kuşkuyla yaklaşmış, “Birkaç sözle geçmişteki tüm gerginlikleri silemezsiniz” diyerek sert bir açıklama yapmıştı.

Geçen yıl Kuzey Kore Anayasasını değiştirerek Güney’i “baş düşman” ilan etmiş, ayrıca Güney’e yönelik rahatsız edici sesler yayınlayan propaganda sistemini aktif tutmuştu.

Kuzey Kore’nin Rusya ile yakınlaşması ve Ukrayna savaşına desteği, Pyongyang–Seul ilişkilerini daha da zorlaştırmıştı. 

Kaynak: Dış Haberler

Çıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişirMaliyeti 3,5 milyar TL! Samsun'un çilesini bitirecek projenin yüzde 40'ı tamamlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rus basını uyardı! "Yunanistan’ın hamlesi Türkiye için savaş sebebi" - Dünya"Yunanistan’ın hamlesi Türkiye için savaş sebebi"Foreign Policy'den gizli Türkiye hikayesi! Tek kareden dünyaya anlattı - DünyaForeign Policy'den gizli Türkiye hikayesi: Tek kare denildiPaşinyan’dan sürpriz çıkış: Azerbaycan’la toprak takası olabilir - Dünya"Azerbaycan’la toprak takası olabilir"Trump-Putin anlaşması daha başlamadan bitti: Zelenskiy nedenini açıkladı - DünyaTrump-Putin anlaşması daha başlamadan bitti!Dünyada ilk! İnsansı robot mağazası Çin'de açıldı - DünyaDünyada ilk! İnsansı robot mağazası açıldıABD’nin en güvenli kurumlarından birinde kanlı baskın! Polis memuru hayatını kaybetti, 90 çocuk son anda kurtarıldı - DünyaABD'de kanlı saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...