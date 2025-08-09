Kuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali! Propaganda hoparlörleri tek tek söküldü

Kore Yarımadası’nda yıllardır süren psikolojik savaşta tarihi bir adım atıldı. Pyongyang, sınır hattındaki propaganda hoparlörlerini sökmeye başladı.

Güney Kore’nin benzer adımının ardından atılan bu hamle, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmeye başladığının en net işareti.

İlgili Haber İlk kez oldu! Güney Kore sınırda geri adım attı

SINIRDA SESSİZLİK DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, hoparlörlerin kaldırılmasının cephe hattının bazı bölgelerinde gerçekleştiğini ancak tüm sınır boyunca yapılıp yapılmayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.

Seul yönetimi, sınırda K-pop şarkıları, dünya haberleri ve propaganda mesajları yayınlayan hoparlörleri kaldırarak gerilimi düşürme mesajı vermişti.

Kuzey Kore de karşılıklı olarak yayınlarını durdurdu ve şimdi de hoparlörleri fiziksel olarak sökmeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Henüz birkaç hafta önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore’nin barış adımlarına kuşkuyla yaklaşmış, “Birkaç sözle geçmişteki tüm gerginlikleri silemezsiniz” diyerek sert bir açıklama yapmıştı.

Geçen yıl Kuzey Kore Anayasasını değiştirerek Güney’i “baş düşman” ilan etmiş, ayrıca Güney’e yönelik rahatsız edici sesler yayınlayan propaganda sistemini aktif tutmuştu.

Kuzey Kore’nin Rusya ile yakınlaşması ve Ukrayna savaşına desteği, Pyongyang–Seul ilişkilerini daha da zorlaştırmıştı.