Maldivler, Türk gemisini 'hazırolda' teslim aldı: Teşekkür mektubu olay oldu

Maldivler, Türk gemisini 'hazırolda' teslim aldı: Teşekkür mektubu olay oldu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Maldivler, Türk gemisini &#039;hazırolda&#039; teslim aldı: Teşekkür mektubu olay oldu
Maldivler, Türkiye, Askeri Gemi, Hibe, Dostluk, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye tarafından Maldivler’e hibe edilen 43 yıllık savaş gemisi, Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu’nun da katıldığı törenle resmen teslim alındı. Maldiv yetkililerinin gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansırken, tören sonunda Türkiye’ye iletilen resmî teşekkür mektubu sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye tarafından Maldivler’e hibe edilen askeri gemi, Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu’nun da hazır bulunduğu törenle Maldivler Savunma Bakanlığı’na (MSB) teslim edilerek hizmete alındı.

Hulhumalé’deki Maldives Ports Limited bölgesinde düzenlenen törene, Maldivler Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Devlet Başkanı Muizzu ile Türk Deniz Kuvvetleri Filo Komutanı Oramiral Kadir Yıldız katıldı.

"DHARUMAVANTHA" ADIYLA HİZMETE ALINDI

Daha önce Türk Deniz Kuvvetleri’nde TCG Volkan (P-343) olarak bilinen gemi, Maldivler’de "Dharumavantha" adıyla Sahil Güvenlik filosuna katıldı. Geminin komuta subaylığına Yarbay Hassan Shinan getirildi.

Gemi, Maldiv ordusunun Sahil Güvenlik birimine eklenen en büyük askeri platform oldu.

Maldivler, Türk gemisini gözyaşlarıyla teslim aldı! Teşekkür mektubu olay oldu - 1. Resim

TÖRENDE TEŞEKKÜR MESAJI

Maldivler adına gemiyi teslim alan Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İbrahim Hilmy, Türkiye’ye teşekkür ederek "Bu gemi, ordumuzun deniz gücünü katlayarak artıracak" dedi.

Hilmy, geminin Sahil Güvenliğe eklenen en büyük askeri unsur olduğunun altını çizdi. Törende ayrıca Maldiv hükümeti tarafından Türkiye’ye bir şükran mektubu sunuldu.

Maldivler, Türk gemisini gözyaşlarıyla teslim aldı! Teşekkür mektubu olay oldu - 2. Resim

"ASKERİ İLİŞKİLER GÜÇLENECEK"

Teslim töreninde konuşan Oramiral Kadir Yıldız, Türkiye ile Maldivler arasındaki askeri ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğini vurguladı. Yıldız, hibe edilen geminin iki ülke dostluğunu sembolize ettiğini belirtti.

Savunma Bakanı Ghassan Maumoon da törenin Maldivler ordusunun kabiliyetlerinde bir ilerleme olduğunu ifade etti.

Maldivler, Türk gemisini gözyaşlarıyla teslim aldı! Teşekkür mektubu olay oldu - 3. Resim

43 YILLIK TCG VOLKAN YENİ GÖREVİNDE

Türkiye’nin Maldivler’e hibe ettiği gemi, 1981’de Türk Donanması’nda hizmete girmişti. Geçen yıl 43 yaşına giren gemi, test ve eğitim amaçlı kullanılmasının ardından hibe edildi.

Doğan sınıfı olan gemiler, Alman şirketi Lürssen Werft tarafından tasarlanmıştı. Geminin bakımı ve işletmesi Maldivler Savunma Bakanlığı subayları tarafından yürütülecek.

Kaynak: Dış Haberler

