ABD, Tahran ile anlaştı: Yüzlerce İranlı sınır dışı edilecek

ABD ile İran arasında varılan anlaşma sonrası, çoğu yasa dışı yollarla ülkeye giren yaklaşık 400 İranlının sınır dışı edileceği açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Parlamento İşleri Genel Müdürü Hossein Noushabadi, yarı resmi Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, "İlk etapta, çoğu Meksika üzerinden ABD’ye giren 120 İranlıyı sınır dışı etmeye karar verdiler" dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA NADİR İŞBİRLİĞİ

New York Times’a göre karar, aylar süren görüşmelerin ardından alındı. İlk grubun İran’a gönderilmesi için Louisiana’dan kalkan bir uçağın Katar üzerinden Salı günü Tahran’a ulaşması planlandı.

İRANLILAR GÖZALTI MERKEZLERİNDE BEKLETİLDİ

Gazete, bazı İranlıların aylarca gözaltı merkezlerinde kaldıktan sonra gönüllü olarak ayrılmayı kabul ettiğini, bir kısmının ise buna direndiğini yazdı. Noushabadi, ilk grubun bir veya iki gün içinde İran’a ulaşacağını belirtti.

OTURMA İZNİ OLANLAR DA LİSTEDE

Noushabadi, "Bazıları oturma iznine sahipti, ancak ABD göçmenlik bürosu tarafından belirtilen nedenlerle listeye dahil edildiler. Tabii ki, geri dönüşleri için kendi rızaları alındı" şeklinde konuştu.

Washington’dan ayrıca ABD’de yaşayan İranlı göçmenlerin haklarına saygı gösterilmesi talep edildi.

BEYAZ SARAY SESSİZ

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Reuters’ın bilgi talebine cevap vermedi. Trump yönetimi, seçim döneminden bu yana Joe Biden döneminde artan yasa dışı geçişleri gerekçe göstererek, ülkede yasal statüsü olmayan rekor sayıda kişiyi sınır dışı edeceğini aktarmıştı. Ancak yeni yöntemler geliştirilmesine rağmen, oranları artırmakta zorlanıldı.

DAHA ÖNCE PANAMA'YA SINIR DIŞI

ABD, Şubat ayında İran dahil farklı ülkelerden 119 kişiyi Panama’ya sınır dışı etmişti.