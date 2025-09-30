Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD, Tahran ile anlaştı: Yüzlerce İranlı sınır dışı edilecek

ABD, Tahran ile anlaştı: Yüzlerce İranlı sınır dışı edilecek

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD, Tahran ile anlaştı: Yüzlerce İranlı sınır dışı edilecek
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Aylar süren görüşmelerin ardından Washington ile Tahran arasında varılan mutabakat kapsamında yaklaşık 400 İranlının ABD’den sınır dışı edileceği duyuruldu. İlk grup, Louisiana’dan kalkan bir uçakla Katar üzerinden Tahran’a gönderilecek.

ABD ile İran arasında varılan anlaşma sonrası, çoğu yasa dışı yollarla ülkeye giren yaklaşık 400 İranlının sınır dışı edileceği açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Parlamento İşleri Genel Müdürü Hossein Noushabadi, yarı resmi Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, "İlk etapta, çoğu Meksika üzerinden ABD’ye giren 120 İranlıyı sınır dışı etmeye karar verdiler" dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA NADİR İŞBİRLİĞİ

New York Times’a göre karar, aylar süren görüşmelerin ardından alındı. İlk grubun İran’a gönderilmesi için Louisiana’dan kalkan bir uçağın Katar üzerinden Salı günü Tahran’a ulaşması planlandı.

İRANLILAR GÖZALTI MERKEZLERİNDE BEKLETİLDİ

Gazete, bazı İranlıların aylarca gözaltı merkezlerinde kaldıktan sonra gönüllü olarak ayrılmayı kabul ettiğini, bir kısmının ise buna direndiğini yazdı. Noushabadi, ilk grubun bir veya iki gün içinde İran’a ulaşacağını belirtti.

OTURMA İZNİ OLANLAR DA LİSTEDE

Noushabadi, "Bazıları oturma iznine sahipti, ancak ABD göçmenlik bürosu tarafından belirtilen nedenlerle listeye dahil edildiler. Tabii ki, geri dönüşleri için kendi rızaları alındı" şeklinde konuştu.

Washington’dan ayrıca ABD’de yaşayan İranlı göçmenlerin haklarına saygı gösterilmesi talep edildi.

BEYAZ SARAY SESSİZ

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Reuters’ın bilgi talebine cevap vermedi. Trump yönetimi, seçim döneminden bu yana Joe Biden döneminde artan yasa dışı geçişleri gerekçe göstererek, ülkede yasal statüsü olmayan rekor sayıda kişiyi sınır dışı edeceğini aktarmıştı. Ancak yeni yöntemler geliştirilmesine rağmen, oranları artırmakta zorlanıldı.

DAHA ÖNCE PANAMA'YA SINIR DIŞI

ABD, Şubat ayında İran dahil farklı ülkelerden 119 kişiyi Panama’ya sınır dışı etmişti.

Kaynak: Dış Haberler

Melike Yıldırım nişan gününü göremedi: Gelinliği tabutuna serildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris'te şüpheli ölüm! Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa 22. kattan düştü - DünyaGüney Afrika Büyükelçisi 22. kattan düştüİspanya'yı sel vurdu! Sokaklar göle döndü, çatılar uçtu - DünyaMetrekareye 300 litre yağış...Katar duyurdu: Türkiye, Gazze toplantısına katılıyor - DünyaTürkiye, Gazze toplantısına katılıyorVOA yayınlarını durdurmuştu: Trump’ın işten çıkarma planına mahkemeden engel - DünyaTrump’ın işten çıkarma planına mahkemeden engel!Devrik lider Esad’ın sağ kolu işkenceci Anwar S. Almanya’da yakalandı - DünyaEsad’ın sağ kolu gözaltına alındıPakistan'da iki bombalı saldırı: 10'dan fazla ölü ve yaralı var - DünyaKardeş ülkede iki bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Sonraki Haber Yükleniyor...