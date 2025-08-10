Türkiye’den Maldivler’e Harpoon gücü! TCG Volkan dünya sahnesine çıktı

Türkiye, Hint Okyanusu’ndaki en stratejik adalardan biri olan Maldivler’e, deniz savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Doğan sınıfı TCG Volkan (P-343) hücumbotunu hibe etti.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemi, füze sistemleriyle donatılmış olarak başkent Malé’deki Ticari Liman’a ulaştı.

TÜRK-MALDİV SAVUNMA İŞBİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Ankara ile Malé arasında imzalanan savunma mutabakatı kapsamında Türkiye, 1981’de hizmete giren ve 2024’te test-eğitim gemisine dönüştürülen TCG Volkan’ı Maldivler Savunma Kuvvetleri’ne devretti.

Türk Savunma Bakanlığı, bu hamlenin Maldivler’in deniz güvenliğini artırmak ve Hint Okyanusu’nda deniz hakimiyetini güçlendirmek için kritik önemde olduğunu vurguladı.

İlgili Haber Maldivler'de İsraillilerin ülkeye girişini engelleyen yasa tasarısı parlamentodan geçti

FÜZE BOTU AKTİF EDİLECEK, MALDİV ASKERLERİNE ÖZEL EĞİTİM

Geminin gelişinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri’nden özel bir ekip füze botunu aktive edecek. Ayrıca Maldiv ordusuna iki hafta boyunca ileri seviye operasyonel eğitim verilecek.

TCG Volkan, Harpoon gemisavar füzeleri ile donatılmış, Alman Lürssen Werft tasarımı yüksek hızlı saldırı hücumbotu özellikleriyle öne çıkıyor.

MALDİVLER, TÜRKİYE'DEN BAYRAKTAR TB2 DE ALDI

Maldivler hükümeti, savunma kabiliyetlerini artırmak amacıyla Türkiye’den altı adet Bayraktar TB2 SİHA satın aldı. Ancak bu İHA’ların henüz aktif olarak kullanılmadığı kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Muizzu, Kasım 2023’teki Türkiye ziyaretinde askeri teçhizat üreticilerini ziyaret etmişti.