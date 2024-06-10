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Maldivler'de İsraillilerin ülkeye girişini engelleyen yasa tasarısı parlamentodan geçti

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Maldivler&#039;de İsraillilerin ülkeye girişini engelleyen yasa tasarısı parlamentodan geçti

Dünya Haberleri

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze katliamlarını sürdürürken, Maldivler'den dikkat çeken bir karar geldi. Maldivler parlamentosu, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan yasa tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

Maldivler Demokratik Parti (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa tasarısı Parlamento'ya sunuldu.

YASA KABUL EDİLDİ

Parlamento ise yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. İlgili yasa değişikliği inceleme için Güvenlik Komitesine iletildi.

Parlamentoda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, hükümetin ve halkın isteği doğrultusunda söz konusu yasa değişikliği sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Maldivler'de İsraillilerin ülkeye girişini engelleyen yasa tasarısı parlamentodan geçti - 1. Resim

İSRAİLLİLER GİREMEYECEK

Nihai oylamanın ardından çifte vatandaşlığı bulunanlar da dahil olmak üzere tüm İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişi yasaklanmış olacak.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi, haziran başında İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
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