Apple'dan iOS 18'de yapay zeka hamlesi! Intelligence geliştirildi, GPT4-o iPhone'lara eklendi

Teknoloji devi Apple, uzun bir süredir merakla beklenen iOS 18 ile birlikte tüm iPhone'lara ChatGPT'yi getirdiğini duyurdu. OpenAI'ın en gelişmiş modeli GPT4-o, IOS18 ile birlikte artık tüm iPhone'larda ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca Apple'ın kendi geliştirdiği yapay zeka sistemi Intelligence ile artık tüm iPhone'lar bir süper asistana dönüşecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın büyük bir heyecanla beklenen WWDC 2024 etkinlikleri başladı. Şirket, bu etkinlik kapsamında en yeni işletim sistemlerini duyurdu.

Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2 yazılımları tanıtıldı.

İlk olarak 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da bu ürünün sunulacağı, 12 Temmuz'da da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa çıkacağı bildirildi.

CHATGPT ARTIK İPHONE'LARDA

Apple, an itibariyle bütün iPhone'lara dünyanın önde gelen yapay zeka sistemlerinden ChatGPT'yi getirdiğini duyurdu.

OpenAI'ın en gelişmiş modeli GPT4-o IOS18 ile birlikte artık tüm iPhone'larda ücretsiz olarak hizmet verecek.

DOKUN VE ÖDE ÖZELLİĞİ GELDİ

iOS 18 ile birlikte iPhone telefonlarına dokun ve öde özelliği getirildi. Apple'ın iPhone'lar arasında "dokundur ve öde" özelliği iPhone'lar arasında kullanılacak.

Bu özellik sayesinde para transferleri güvenilir ve kolay bir yolla gerçekleştirilecek.

APPLE INTELLİGENCE NELER YAPABİLECEK?

Apple İntelligence ile birlikte karanlık tema uygulama logolarına da uygulanacak. Kullanıcılar, uygulamaların logolarını koyu modda kullanabilecekler.

Denetim Merkezi, uzun yıllar sonra tasarım değişikliğine uğrayacak. iOS 18'le birlikte yeni kontroller, medya oynatıcı ve renkler gelecek.

Uygulamalar, Face ID gibi biyometrik tanımlama yönetmleriyle birlikte kilitlenebilecek ve daha güvenli bir deneyim sağlayacak. Bu koruma yöntemiyle arama ve Siri gibi yerlerden gelen bilgiler gizlenecek.

FOTOĞRAF KÜTÜPHANESİ YER ALACAK

iOS 18'le birlikte kullanıcılar, Mail uygulamasından gelen e-postaları kategorize etme şansına sahip olacak. Bu kategoriler arasında öncelikli, reklam vb. mail türleri bulunacak.

Fotoğraflar, uygulaması şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliğini alacak. Örneğin artık üstte fotoğrafların yer aldığı bir kısım göreceğiz. Altta ise temaya göre düzenlenmiş fotoğraf kütüphanesi yer alacak.

EMOJİYLE TEPKİ VERİLEBİLECEK

Bunun dışında günlere göre ayırma gibi özellikleri de olacak. Örneğin yakın zamanda çekilen fotoğraflara özel olacak bir bölüm eklenecek. Ya da ekranı kaydırarak günleri değiştirebilecek ve fotoğraflara bakabileceksiniz.

Mesajlar tarafında da değişikliklere gidildi. Artık kullanıcılar, istedikleri emojiyle tepki verebilecekler. Bunun yanı sıra ileri tarihli mesajlar göndermek de mümkün olacak. Ayrıca metinlere yeni efektler ekleniyor ve uydu bağlantısıyla mesaj gönderip alma geliyor.

Apple'ın söz konusu yazılım güncellemelerini gelecek ay önizlemede kullanıma sunmadan önce, bugün geliştirici sürümlerini yayınlayacağı, yazılımın son sürümleri tamamlandığında da sonbaharda herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.