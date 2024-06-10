Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi

BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
BMGK&#039;de Gazze&#039;de ateşkes tasarısı kabul edildi

Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD’nin sunduğu Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas’a çağrıda bulunan karar tasarısını 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 14 üye ülkenin 'evet' oyu verdiği kararda Rusya çekimser kaldı.

Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı.

3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi - 1. Resim

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMELİ

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.

BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi - 2. Resim

Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.

İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.

Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.

"Tampon bölge"ye karşı çıkan ifade çıkarıldı
ABD'nin müzakerelere açtığı ilk karar tasarısında, İsrail güçlerinin, Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi desteklenirken, Gazze'de "tampon bölge" oluşturulmasına karşı çıkılmıştı.

Oylamaya sunulan son metinde, "tampon bölge"ye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti.

Diğer taraftan karar metnine, Biden'ın teklifinin yazılı olarak eklenmemesi tepki çeken hususlar arasında yer aldı.

ABD, 7 Ekim'in ardından farklı BMGK üyelerinin sunduğu Gazze'de ateşkes talep edilen birçok karar tasarısını veto etmişti.

HAMAS KARARDAN MEMNUN

Hamas'tan yapılan açıklamada, söz konusu gelişmenin "memnuniyetle" karşılandığı aktarıldı ve planın uygulanması konusunda ara bulucularla iş birliği yapmaya hazır olunduğu bilgisi verildi.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
SGK uzmanı İsa Karakaş'tan memur ve emekleri üzecek kulis bilgisi! İşte merakla beklenen zam oranlarıFutbol sahasında ilginç sakatlık! A Milli Takım'a gol atan Swiderski, sevinç sırasında talihsiz bir an yaşadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'dan PKK'ya hava savunma desteği! Türk SİHA’larını böyle düşürecekler - Dünyaİran'dan PKK'ya hava savunma desteğiABD-İsrail casus ağı çökertildi - DünyaABD-İsrail casus ağı çökertildiMaldivler'de İsraillilerin ülkeye girişini engelleyen yasa tasarısı parlamentodan geçti - Dünyaİsrailliler ülkeye giremeyecek!İsrail, kurtardığı 3 rehinenin görüntülerini yayınladı - Dünyaİsrail, kurtardığı 3 rehinenin görüntülerini yayınladıBilim dünyasını üzen gelişme: Dilbilimci Chomsky artık konuşamıyor - DünyaDilbilimci Chomsky artık konuşamıyorMalavi başkan yardımcısını taşıyan uçak kayboldu - DünyaMalavi başkan yardımcısını taşıyan uçak kayboldu
Sonraki Haber Yükleniyor...