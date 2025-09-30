Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya'yı sel vurdu! Sokaklar göle döndü, çatılar uçtu

Güncelleme:
Dünya Haberleri

İspanya’nın doğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar hayatı felç etmeye devam ediyor. Valensiya, Katalonya ve İbiza'da sokakları sel basarken, bir havaalanının da çatısının çöktüğü kaydedildi. Yetkililer, bölgede kırmızı alarm koduyla uyarı yayınlarken vatandaşlara ''evde kalın'' çağrısı yapıldı.

Dün İspanya'nın doğusundaki Valensiya ve Katalonya bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış, bugün İbiza'da da etkisini göstererek ulaşımdan eğitime günlük hayatı felç etti.

İspanya'yı sel vurdu! Sokaklar göle döndü, çatılar uçtu - 1. Resim

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yerel yönetim yetkililerince verilen bilgilerde, kötü hava şartlarından dolayı bölgedeki uçuşların ve tren seferlerinin iptal edildiği kaydedildi. Valensiya, Katalonya ve İbiza'da sokaklar nehre dönerken, evlerin garajları sular altında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrilirken, birçok aracın hasar gördüğü bildirildi. Öte yandan bir havaalanının çatısı uçtu. 

İspanya'yı sel vurdu! Sokaklar göle döndü, çatılar uçtu - 2. Resim

Yetkililer, İbiza’da kırmızı kodlu alarm verirken adanın bazı kesimlerinde sarı ve turuncu alarm verildi.  Adadaki yollar kapatılırken, okullar da tatil edildi.

''EVDE KALIN'' ÇAĞRISI YAPILDI

İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) yetkilileri, basına yaptıkları açıklamalarda, dün bazı yerlerde metrekare başına 200 litreyi geçen yağış düştüğünü belirterek bölgede metrekareye 300 litreyi bulan yağışlar düşmesi beklendiğini duyurdu. Öte yandan bölge sakinlerine ''evde kalın'' çağrısı yapıldı. 

