Paris'te şüpheli ölüm! Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa 22. kattan düştü

- Güncelleme:
Fransa'da Güney Afrika Büyükelçisi olarak görev yapan Nkosinathi Emmanuel Mthethwa’dan kaybolduktan 22 saat sonra haber geldi. 58 yaşındaki diplomatın Paris’teki bir otelin 22. katından atlayarak intihar ettiği bildirilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fransa ve Monako büyükelçiliğinin yanı sıra UNESCO Daimi Temsilciliğini de yürüten Güney Afrika’nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'te kaldığı otelin 22. katındaki camından düşerek hayatını kaybetti. 

EŞİ ENDİŞE VERİCİ BİR MESAJ ALMIŞ

Mthethwa’nın eşi, kocasından akşam saatlerinde endişe verici bir mesaj aldığını belirterek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Eşinin ihbarıyla harekete geçen ekipler, Paris’in batısındaki ormanlarda arama başlattı. 

OTELİN 22. KATINDAN ATLADI

Yerel haberlere göre, 58 yaşındaki diplomatın Paris’teki bir otelin yirmi ikinci katından atladığı kaydedildi. Paris Savcılığı cesedin Mthethwa’ya ait olduğunu doğrularken olayın intihar olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ediyor. 

NKOSİNATHİ EMMANUEL MTHETHWA KİMDİR?

Güney Afrikalı siyasetçi ve diplomat olan Mthethwa, uzun yıllar African National Congress (ANC) çatısı altında siyaset yapmış, farklı dönemlerde önemli bakanlık görevlerinde bulunmuştur.

2008–2014 yılları arasında Güney Afrika’da Emniyet ve Güvenlik Bakanlığı görevini üstlenmiş, ardından 2014–2019 yılları arasında Kültür ve Sanat Bakanı, 2019–2023 arasında ise Spor, Sanat ve Kültür Bakanı olarak kabinede yer almıştır. 2002 yılından itibaren Güney Afrika Ulusal Meclisi’nde milletvekilliği yapan Mthethwa, 2024 yılında Güney Afrika’nın Fransa Büyükelçisi olarak atanmış, aynı zamanda Monako Prensliği’ne akredite büyükelçiler arasında yer almıştır. 

