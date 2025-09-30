VOA yayınlarını durdurmuştu: Trump’ın işten çıkarma planına mahkemeden engel
ABD’de Federal Mahkeme, Trump yönetiminin Voice of America’da (VOA) yüzlerce çalışanı işten çıkarma hamlesini durdurdu.
Washington’daki ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, ABD Küresel Medya Ajansı’nın 532 tam zamanlı çalışanı işten çıkarma planını askıya aldı.
"ENDİŞE VERİCİ"
Lamberth, Trump yönetiminin mahkeme kararlarını hiçe saydığını belirterek uyarıda bulundu:
"İşten çıkarma süreci Nisan ayındaki tedbir kararına açıkça aykırı. Trump mahkeme emirlerini hiçe sayıyor"
Yargı kararı ajansın faaliyetlerini felç edecek kitlesel işten çıkarmaların şimdilik önüne geçti.
VOA 83 YIL SONRA YAYINLARINI DURDURMUŞTU
Mart ayında Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Voice of America, 83 yıllık tarihinde ilk kez yayınlarını durdurmuş ve çalışanların neredeyse tamamı izne çıkarılmıştı.
Toplamda 427 milyon kişiye yayın yapan VOA, Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks ve Radio Marti gibi ağlara sahip.
ÇALIŞANLAR MAHKEMEYE KOŞTU
VOA çalışanları, kesintilerin mahkemenin verdiği tedbir kararını işlevsiz bırakacağını savunarak dava açtı.
Avukatları, işten çıkarmaların programların güvenilirliğini ve ajansın küresel yayın kapasitesini bitireceğini söyledi.
TRUMP'IN VOA KAVGASI
Trump, ajansın “bozuk” olduğunu savunmuş ve yeniden yapılandırılmasını istemişti.
Ajansın geçici CEO’su Kari Lake ise işten çıkarmaların ajansı “daha işlevsel hale getireceğini” ileri sürdü.