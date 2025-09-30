Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > VOA yayınlarını durdurmuştu: Trump’ın işten çıkarma planına mahkemeden engel

VOA yayınlarını durdurmuştu: Trump’ın işten çıkarma planına mahkemeden engel

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
VOA yayınlarını durdurmuştu: Trump’ın işten çıkarma planına mahkemeden engel
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’de Federal Mahkeme, Trump yönetiminin Voice of America’da (VOA) yüzlerce çalışanı işten çıkarma hamlesini durdurdu.

Washington’daki ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, ABD Küresel Medya Ajansı’nın 532 tam zamanlı çalışanı işten çıkarma planını askıya aldı. 

VOA yayınlarını durdurmuştu: Trump’ın işten çıkarma planına mahkemeden engel - 1. Resim

"ENDİŞE VERİCİ"

Lamberth, Trump yönetiminin mahkeme kararlarını hiçe saydığını belirterek uyarıda bulundu:

"İşten çıkarma süreci Nisan ayındaki tedbir kararına açıkça aykırı. Trump mahkeme emirlerini hiçe sayıyor"

Yargı kararı ajansın faaliyetlerini felç edecek kitlesel işten çıkarmaların şimdilik önüne geçti.

VOA 83 YIL SONRA YAYINLARINI DURDURMUŞTU

Mart ayında Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Voice of America, 83 yıllık tarihinde ilk kez yayınlarını durdurmuş ve çalışanların neredeyse tamamı izne çıkarılmıştı. 

Toplamda 427 milyon kişiye yayın yapan VOA,  Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks ve Radio Marti gibi ağlara sahip.

ÇALIŞANLAR MAHKEMEYE KOŞTU

VOA çalışanları, kesintilerin mahkemenin verdiği tedbir kararını işlevsiz bırakacağını savunarak dava açtı. 

Avukatları, işten çıkarmaların programların güvenilirliğini ve ajansın küresel yayın kapasitesini bitireceğini söyledi.

TRUMP'IN VOA KAVGASI

Trump, ajansın “bozuk” olduğunu savunmuş ve yeniden yapılandırılmasını istemişti. 

Ajansın geçici CEO’su Kari Lake ise işten çıkarmaların ajansı “daha işlevsel hale getireceğini” ileri sürdü.

Kaynak: Dış Haberler

Kritik 24 saat başladı, piyasalar tetikte! ABD hükümetinin kapanması ne demek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devrik lider Esad’ın sağ kolu işkenceci Anwar S. Almanya’da yakalandı - DünyaEsad’ın sağ kolu gözaltına alındıPakistan'da iki bombalı saldırı: 10'dan fazla ölü ve yaralı var - DünyaKardeş ülkede iki bombalı saldırı! Çok sayıda ölü varBasit bir yara sandı, gerçek bambaşka çıktı! Dilinin yarısı alındı - DünyaBasit bir yara sandı, gerçek bambaşka çıktı! Dilinin yarısı alındıİsrail, ChatGPT’yi kendi lehine eğitmek için ABD’li şirketle anlaştı - DünyaChatGPT propaganda için kullanılacakKuzey Kore ABD ana karasını vurabilir mi? Güney Kore 'kritik eşik açıldı' dedi - DünyaKuzey Kore ABD ana karasını vurabilir mi?Anlaşmazlık yaşadı, inadına yaptı! Komşusunun tavus kuşlarını pişirip yedi - DünyaKomşusunun tavus kuşlarını pişirip yedi
Sonraki Haber Yükleniyor...