Microsoft geri adım attı! Teams artık zorunlu olmayacak

Avrupa Birliği’nin baskısı sonuç verdi. Microsoft, antitröst soruşturmasında ağır para cezasından kurtulmak için geri adım attı. Şirket, Teams’i artık Office paketlerine zorunlu olarak eklemeyecek ve kullanıcılar daha ucuz, Teams’siz paketleri tercih edebilecek.

Microsoft, Avrupa Birliği’nin antitröst düzenlemeleri çerçevesinde yürüttüğü soruşturma sonucunda, iş birliği uygulaması Teams’i Office yazılım paketlerinden ayırma sözü vererek ağır bir para cezasından kurtuldu.

AB Komisyonu, 2023 yılında Slack’in (Salesforce’a ait) şikâyeti üzerine başlattığı soruşturmada, Microsoft’un Teams’i Word, Excel ve Outlook gibi üretkenlik uygulamalarıyla birlikte sunarak rekabeti engellediği sonucuna varmıştı. Eleştiriler, müşterilere Teams’i seçme özgürlüğü tanınmaması üzerine yoğunlaşmıştı.

Microsoft geri adım attı! Teams artık zorunlu olmayacak - 1. Resim

TEAMS'SİZ OFFİCE PAKETLERİ DAHA UCUZ OLACAK

Microsoft, ilk olarak Teams içermeyen Office paketlerini piyasaya sürse de bu adım yetersiz bulundu. Mayıs 2025’te önerdiği ek değişikliklerle, Microsoft şu taahhütlerde bulundu:

Teams içermeyen Office 365 ve Microsoft 365 paketleri daha uygun fiyata sunulacak.

Uzun vadeli lisans sahipleri, Teams’siz paketlere geçiş yapabilecek.

Kullanıcı verileri, rakip uygulamalara aktarılabilecek.

Rakip uygulamaların Microsoft ürünleriyle uyumlu çalışması sağlanacak.

AB Rekabet Komiseri Teresa Ribera, “Karar, pazarda rekabeti yeniden açıyor ve şirketlerin kendi ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçmesini sağlıyor,” dedi.

Microsoft’un Avrupa Hükümet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nanna-Louise Linde, “Komisyonla yürüttüğümüz yapıcı diyalogdan memnunuz ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceğiz,” açıklamasını yaptı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu taahhütler, en az 7 yıl boyunca yasal olarak bağlayıcı olacak. Microsoft kuralları ihlal ederse, yıllık küresel cirosunun %10’una kadar ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Dava, AB’nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik artan denetiminin bir parçası. Geçtiğimiz hafta Google’a verilen yaklaşık 3 milyar avroluk rekor ceza sonrası, Microsoft’un uzlaşmacı tavrı dikkat çekti. Apple ve Meta gibi firmalar AB ile sık sık çatışırken, Microsoft uzlaşmacı çizgisiyle öne çıktı. 

