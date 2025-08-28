10 yıllık skandal! Çin vatandaşları Pentagon’un kalbine kadar girdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Microsoft’un Pentagon’un bulut sistemlerinde Çin vatandaşlarını çalıştırdığının ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldığını duyurdu.

Hegseth, yaptığı açıklamada, bu uygulamanın bir “güven ihlali” olduğunu belirterek Microsoft’a resmi bir endişe mektubu gönderdiklerini söyledi.

'ARTIK BİTTİ'

Hegseth, X hesabından paylaştığı videoda şunları kaydetti:

“Savunma Bakanlığı bulut ortamlarına hizmet vermek için Çin vatandaşlarının kullanılması — artık bitti. Microsoft’un dijital programının, kod ve Çin vatandaşları tarafından sunulan belgeler dahil olmak üzere üçüncü taraflarca denetlenmesini talep ediyoruz. Koda bizim bilmediğimiz bir şey mi koydular? Bunu öğreneceğiz.”

Bakan ayrıca, yazılım sağlayıcılarına “DOD sistemlerinde herhangi bir Çin müdahalesini tespit etmeleri ve sona erdirmeleri” talimatı verdiğini duyurdu.

10 YILLIK ERİŞİM İDDİASI

İddialar, Donanma muhabiri Tom Schiller’in, Loomer Unleashed programında ortaya koyduğu raporla gündeme geldi. Schiller, Microsoft Government Azure programının ABD’deki her federal kurumda kullanıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Bu, Çin vatandaşlarının yaklaşık 10 yıldır tüm hükümet siber sistemlerine erişebildiği anlamına geliyor.”

Fox News sunucusu Pete Hegseth de Çin’in ABD Savunma Bakanlığı siber sistemlerine sızdığını doğrulayan bir video yayımladı.

Schiller, Çin’in bu erişimi Savunma Bakanlığı’nın gizli iletişim ağlarını ve siber altyapısını hedef almak için kullandığını iddia etti.

MİCROSOFT GERİ ADIM ATTI

Araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Temmuz ayında yayımladığı raporda, Microsoft’un Pentagon’un bulut altyapısını yönetmek için Çin ve diğer yabancı ülkelerdeki mühendisleri istihdam ettiğini ortaya koymuştu.

Bu raporun ardından Microsoft, ABD ordusuna destek için artık Çin merkezli teknisyenleri kullanmayacağını duyurdu.

Hegseth ise Çin vatandaşlarının hassas sistemlerden dışlanmasının “sağduyunun gereği” olduğunu vurguladı.