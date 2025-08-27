Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NATO'dan Avrupa'ya acil çağrı! "Savunma sanayinizi güçlendirin"

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ve Çin'in ordularını amansız bir hızla genişlettiğini vurgulayarak, Avrupa'ya savunma sanayi anlamında hızlı üretim çağrısı yaptı. Rutte, caydırıcılığın harcama oranlarından değil, gerçek savaş kabiliyetinden geldiğini belirterek üretim seviyelerinin artırılması gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ziyarette bulunduğu Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüss beldesinde silah şirketi Rheinmetall'e ait top mermisi üretme tesisinin açılışında konuşma yaptı.

NATO'dan Avrupa'ya acil çağrı!

RUSYA VE ÇİN ORDULARINI HIZLA GENİŞLETİYOR

Rusya ve Çin'in "şeffaflıktan uzak bir şekilde hız ve beceriyle" ordularını genişlettiğini söyleyen Rutte, "Savunma sanayileri, sadece Moskova ve Pekin'deki büyük geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, etki alanlarını güvence altına almak, güçlerini göstermek ve kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmak için inanılmaz bir hızla silah ve askeri teçhizat üretiyor" dedi.

Rutte, Rusya'nın bu yıl 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve yüzlerce İskender füzesi üretmesinin beklendiğini, Çin'in de dünyanın en büyük donanmasına ve savunma şirketlerinden bazılarına sahip olduğunu vurgulayarak "Orduları açık bir yönde güçleniyor. Bizimle uzun vadeli bir yüzleşme ve rekabet için hazırlanıyorlar" diye konuştu.

CAYDIRICILIK İÇİN SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

Birliklerin gemi, uçak, tank ve insansız hava araçları gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu, NATO ülkelerinin savunma sanayilerinin bu malzemeleri "her zamankinde daha hızlı üretip teslim etmesi" gerektiğini belirten Rutte, "Bu, genel caydırıcılığımızın bir parçasıdır. Caydırıcılık (NATO'nun yeni harcama hedefi) yüzde 5'ten gelmez, caydırıcılık potansiyel düşmanlarla gerçekten savaşabilme kabiliyetinden gelir" ifadelerini kullandı.

Rutte, bugün Avrupa'nın yıllık top mermisi üretme kapasitesinin iki yıl öncesine göre 6 kat daha fazla olduğunu ve bu yılın sonunda 2 milyon mermi üretilmesinin beklendiğini aktararak bu çabanın tanklar, hava savunma sistemleri ve füzeler gibi daha karmaşık yeteneklerin üretimi artırmak için de gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rutte, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Rheinmetall ve transatlantik savunma sanayi tabanındaki herkesi üretim seviyelerini yüksek tutmaya, çıtayı daha da yükseltmeye, tüm ittifak genelinde ve tabii ki Ukrayna gibi ortaklarımızla birlikte daha fazlasını yapmak için fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Savunma yeteneklerimizi üstün, savunma sanayimizi başarılı ve NATO'yu güçlü tutmanın yolu budur.

Kaynak: Anadolu Ajansı

