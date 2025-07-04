NATO'da devir teslim! "Türk askeri daima hazır"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika'nın Mons kentinde düzenlenen NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Gürak ayrıca Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika'da düzenlenen NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gürak, NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının iştirakiyle Belçika'nın Mons şehrinde düzenlenen, "NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Devir Teslim Töreni'ne iştirak etti.

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Orgeneral Gürak, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntü ve fotoğraflar da yer aldı.