Kremlin’den NATO ve Ukrayna çıkışı: Asker konuşlandırılmasına karşıyız

Peskov'un açıklamaları şöyle:

Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda Avrupa'nın önerilerine karşıyız. Hiçbir NATO askeri Ukrayna'da olmamalı.

Barış görüşmeleri için müzakere gruplarının şefleri temasta. Başkanlar seviyesindeki görüşmelere iyi hazırlanılması gerekiyor.

ABD'nin Ukrayna'da barış için çalışması çok önemli. Çatışmaların çözümü için yardımcı olabilir. ABD'nin çabasının devamını isteriz.

Rusya, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için Ukrayna'dan da karşılıklı bekleniyor.