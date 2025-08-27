Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kremlin’den NATO ve Ukrayna çıkışı: Asker konuşlandırılmasına karşıyız

Kremlin’den NATO ve Ukrayna çıkışı: Asker konuşlandırılmasına karşıyız

Editör:
- Güncelleme:
Kremlin’den NATO ve Ukrayna çıkışı: Asker konuşlandırılmasına karşıyız
Kremlin, NATO, Ukrayna, Barış Görüşmeleri, Haber
Dünya Haberleri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin başkanları temas halinde, Kremlin henüz yeni tur için kesin tarih veremiyor" dedi. Peskov, "Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda Avrupa'nın önerilerine karşıyız. Hiçbir NATO askeri Ukrayna'da olmamalı." ifadelerini kullandı.

Peskov'un açıklamaları şöyle:

Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda Avrupa'nın önerilerine karşıyız. Hiçbir NATO askeri Ukrayna'da olmamalı.

Barış görüşmeleri için müzakere gruplarının şefleri temasta. Başkanlar seviyesindeki görüşmelere iyi hazırlanılması gerekiyor.

ABD'nin Ukrayna'da barış için çalışması çok önemli. Çatışmaların çözümü için yardımcı olabilir. ABD'nin çabasının devamını isteriz.

Rusya, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için Ukrayna'dan da karşılıklı bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Saatte 472 kilometre rekoru! İşte dünyanın en hızlı elektrikli aracı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afganistan'da yoldan çıkan otobüs devrildi! 25 kişi can verdi - DünyaAfganistan'da yoldan çıkan otobüs devrildi! 25 kişi can verdiŞiddetli yağış sel ve heyelan getirdi! Çok sayıda ölü var, köprü ve yollar yıkıldı - DünyaŞiddetli yağış sel ve heyelan getirdi!3 yaşındaki kız başına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti! Şoke eden anlar - DünyaBaşına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti!Gazze'ye büyük çıkarma! İsrail ablukasını kırmak için çok sayıda gemi yola çıkıyor - DünyaAblukayı kırmak için çok sayıda gemi yola çıkıyor!1,85 milyar dolarlık anlaşma onaylandı! F-35 savaş uçaklarını da içeriyor - Dünya1,85 milyar dolarlık F-35 anlaşması onaylandı!Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem! - DünyaRusya'da 6 büyüklüğünde deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...