Osmanlı'nın son büyük projesi yeniden canlandırılıyor! Hicaz Demir Yolu Hattı'nda yeni gelişme

HABER MERKEZİ - 11 Eylül'de, Ürdün’ün başkenti Amman’da Suriye, Türkiye ve Ürdün arasında, ulaştırma alanında bölgesel iş birliğini güçlendirmeye yönelik üçlü bir görüşme düzenlendi.

Görüşmelerde transit taşımacılığın canlandırılması ve demir yolu bağlantılarının etkinleştirilmesi konuları ele alındı. Bu adımların, ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayarak bölgesel istikrarı pekiştirmesi hedefleniyor.

"İSTİKRARIN TEMEL İTİCİ GÜCÜ"

Suriye Devlet Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, Suriye Ulaştırma Bakan Yardımcısı Kara Ulaştırmasından Sorumlu Muhammed Ömer Rahhal, toplantıda yaptığı konuşmada, kara ve deniz sınır kapılarında prosedürlerin kolaylaştırılmasının ve tekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

İlgili Haber Suriye’nin kader oyunu: SDG’nin hayali, Türkiye’nin kararlılığı

Rahhal, ulaştırmanın artık sadece bir geçiş aracı değil, aynı zamanda ekonomi ve istikrarın temel itici gücü olduğunu vurguladı.

SURİYE, TÜRKİYE VE ÜRDÜN'DEN TİCARET KORİDORU HAMLESİ

Suriye, Türkiye ve Ürdün’ün stratejik coğrafi konumlarının doğu ile batı, kuzey ile güney arasında doğal bir köprü oluşturduğunu belirten Rahhal, bu durumun ekonomik ve ticari entegrasyonun sağlanması, yatırımların çekilmesi ve bölgesel ticaretin genişletilmesi açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Hicaz Demir Yolu Hattı başta olmak üzere kara ve demir yolu bağlantılarının yeniden canlandırılması, transit taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılması ve altyapının geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Üç ülke arasında stratejik ortaklığın zaruri olduğunu belirten Rahhal, Türkiye’nin sanayi tecrübesi, Suriye’nin tarım ve insan kaynakları, Ürdün’ün ise lojistik konumuyla birlikte güçlü bir bölgesel ekonomik yapı oluşturabileceğini kaydetti.

Rahhal, ayrıca Suriye’nin toparlanma sürecine verdikleri destekten dolayı Ürdün ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Görüşmede Rahhal, Suriye’nin kardeş ülkelerle birlikte geliştirmeyi hedeflediği öncelikli projeleri de sundu. Bu projeler arasında şunlar öne çıkıyor:

Sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirilmesi, özellikle Nasib–Caber ve Bab El Hava sınır kapıları.

Demir yolu hatlarının geliştirilmesi, özellikle Gaziantep–Halep hattı ve tarihi Hicaz Demir yolu.

Taşımacılık anlaşmalarının güncellenmesi, böylece tırlar yük boşaltmadan hedef ülkeye ulaşabilecek.

Rahhal ayrıca, Suriye’nin bölgesel ulaştırma projelerini hayata geçirmek ve bölgeyi yeniden küresel bir ticaret koridoru haline getirmek için ortak çalışmalara bağlılığını yineledi.

Görüşme Suriye tarafından Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Müdürü Ali Esber, Yük Taşımacılığı Müdürü Halid Keşa, Ortak Şirketler Müdürü Ahmed Daas, ve Uluslararası İş Birliği Ofisi Müdürü İyad Asaad katıldı.

Ürdün heyetine Ulaştırma Bakanlığı Genel Sekreteri Faris Ebu Deiye başkanlık ederken, Türkiye’yi Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Eken, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştur, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ve bazı uzmanlar temsil etti.

HİCAZ DEMİR YOLU: OSMANLI'NIN SON BÜYÜK PROJESİ

Sultan II. Abdülhamid’in en önemli girişimlerinden biri olan Hicaz Demir yolu, 117 yıl önce hizmete açıldı.

Abdülhamid, bu projeyle hem dini hem de siyasi bir hedef gözetti.

1 Eylül 1900’de temeli atılan hat, Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılına denk geldi. Şam’dan başlayarak Medine’ye kadar uzanan 1464 kilometrelik demiryolu, hac yolculuğunu kolaylaştırmasının yanı sıra Osmanlı’ya askeri ve ekonomik katkılar sağladı.

İnşa süreci için İstanbul’da Komisyon-ı Ali kuruldu. Çalışmalar sırasında binlerce köprü, tünel ve istasyon yapıldı. Projenin finansmanı büyük ölçüde Osmanlı içinden ve dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlardan gelen bağışlarla karşılandı. İlk bağışı ise 50 bin lira ile Sultan Abdülhamid yaptı.

1908’de açılan hatta Medine-Mekke arasındaki 450 kilometrelik bölüm bedevi saldırıları ve siyasi engeller yüzünden tamamlanamadı. Ancak hat, Osmanlı’nın asker sevkiyatında ve bölgesel ticarette kritik bir rol oynadı.

Sultan Abdülhamid, Medine yakınlarındaki kısımlarda ise hassasiyet göstererek rayların altına keçe döşetti. Bunun nedeni, gürültünün Hazreti Peygamber’in ruhaniyetini rahatsız etmemesi içindi.