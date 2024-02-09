Paris'te bir saldırgan İçişleri Bakanlığı binasına girmek istedi: Kadın polisi boğmaya çalıştı

Paris'te İçişleri Bakanlığı'nın giriş kapısında görev yapan bir kadın polis, bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, kadın polisi boğmaya çalıştı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nuñez, şüphelinin saat 20.00 civarında kadını "boğazından yakaladığını ve bakanlığın avlusuna girmeye çalıştığını" söyledi. Kadın memur hafif yaralandı.

T24'ün aktardığına göre, bakanlık kapısının açılmasını fırsat bilen saldırganın bakanlığa girmeye çalıştığı ve kadın memurun da bunu engellemeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan şahsın psikolojik sorunları olabileceği aktarıldı.

Hafif yaralanan kadın memur, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.