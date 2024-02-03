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    • Paris'teki tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Yaralılar var

    Düzenleyen: / Kaynak: AFP
    - Güncelleme:
    Paris&#039;teki tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Yaralılar var
    Paris, Saldırı, Haber

    Dünya Haberleri  / AFP

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Gare Lyon tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Gare Lyon tren istasyonunda bir şahıs, bıçaklı saldırı düzenledi. Polis, tren istasyonuna düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişinin yaralandığını belirterek, şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Saldırgan hakkında bilgi paylaşılmazken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, ikisinin ise hafif olduğu belirtildi. Demiryolu operatörü SNCF, tren istasyonundaki birinci ve üçüncü salonlar arasındaki alanın geçici olarak kullanıma kapatıldığını açıkladı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: AFP
    ParisSaldırı
    Haberler > Dünya > Paris'teki tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Yaralılar var
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