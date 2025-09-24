Pezeşkiyan BM'de dünyaya seslendi: İsrail yalan söylüyor, nükleer silah üretmiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York’ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah üretmediğini vurgulayarak İsrail’i bölgenin istikrarını bozmakla suçladı. Pezeşkiyan, “İran hiçbir zaman nükleer bomba yapmaya çalışmamıştır ve çalışmayacaktır” dedi. ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarını “diplomasiye ihanet” olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İsrail’in ise “soykırım yapmaya devam ettiğini” savundu.

Pezeşkiyan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Biz nükleer silah üretmiyoruz. İsrail yalan söyleyerek bölgenin huzurunu kaçırıyor. Biz dostluk istiyoruz, birbirimize karşı operasyonlar yürütmek değil. Doğru bir gelecek inşa etmek istiyoruz. İran halkı olarak işgalcilere karşı kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Çifte standartlara karşı koyuyoruz. Siyonist rejim ise soykırım yapmaya devam ediyor.

ABD, diplomatik müzakereler yolunda ilerlediğimiz bir dönemde İran’ın şehirlerine, evlerine ve altyapısına düzenlediği hava saldırıları, diplomasiye ihanetin en ağır biçimi ve barış ile istikrar çabalarının açık bir sabotajı olmuştur.

Uluslararası hukuk vahşice çiğnendi. Geçtiğimiz haziran ayında ülkem, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin vahşice çiğnendiği açık bir saldırıya maruz kaldı.

Bu meclis önünde bir kez daha beyan ederim ki İran hiçbir zaman nükleer bomba yapmaya çalışmamıştır ve çalışmayacaktır.”