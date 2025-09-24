Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Simit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

New York’un ünlü Times Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, “Anadoludakiler” projesi kapsamında Türk çayı ve simidi ikram edilerek Anadolu’nun misafirperverliği tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında New York'un ünlü Times Meydanı, Anadolu'nun sıcaklığını hissettiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Simit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi - 1. Resim

Türk simidi ve Türk çayı, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı çerçevesinde, Times Meydanı'nda New Yorklulara ikram edildi.

Simit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi - 2. Resim

Meydanda bulunanlar, Anadoludakiler ekibinin simit ve çay dağıtımını ilgiyle karşılarken, Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimledi.

Simit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi - 3. Resim

Etkinlikte, Anadolu'nun lezzetlerini ve misafirperverliğini yansıtan "Kahvaltının Şampiyonlar Ligi: Türk Çayı ve Simit", "Türkiye'de her kapı, misafirlerini kalpleri ısıtan Türk çayıyla karşılar" mesajları ilgi gördü.

Simit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi - 4. Resim

