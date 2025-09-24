Simit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında New York'un ünlü Times Meydanı, Anadolu'nun sıcaklığını hissettiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türk simidi ve Türk çayı, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı çerçevesinde, Times Meydanı'nda New Yorklulara ikram edildi.

Meydanda bulunanlar, Anadoludakiler ekibinin simit ve çay dağıtımını ilgiyle karşılarken, Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimledi.

Etkinlikte, Anadolu'nun lezzetlerini ve misafirperverliğini yansıtan "Kahvaltının Şampiyonlar Ligi: Türk Çayı ve Simit", "Türkiye'de her kapı, misafirlerini kalpleri ısıtan Türk çayıyla karşılar" mesajları ilgi gördü.