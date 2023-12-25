25 Aralık 2023 10:43 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:30

Sırbistan'da gerçekleşen genel ve yerel seçimlerin sonucuna itiraz eden muhalifler, seçimi kaybeden "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakta yer alan partilerin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine sokağa döküldü. Devlet Seçim Komisyonu önünde toplanan kalabalık, seçimlerin yenilenmesini isteyerek eylem yaptı.

BELEDİYE MECLİS BİNASINA SALDIRDILAR

Binaya girmeye çalışan göstericiler polis engeli ile karşılaşınca meşale yakıp girişlere attılar. Ortalığın alev aldığı gösterilerde bina kapısı, pencereleri ve güvenlik kameraları kırıldı.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahelede bulunması üzerine muhalif parti liderlerlerinden Miroslav Aleksic, bina önünde yaptığı açıklamada, "polisin halka zarar verme değil, onları koruma görevi olduğu" bilgisini hatırlattı.

VUCİC'TEN YABANCI İSTİHBARATA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan olaylardan sonra ulusa sesleniş konuşması yaparak, devlet kurumlarının durumu kontrol altında tuttuğunu bildirdi. Vatandaşlarını sakinleşmeleri yönünde uyarı yapan Vucic şunları söyledi:

"Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil."

Ülkenin çeşitli bölgelerinden göstericileri engellemek için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldığını belirten Vucic, "Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu

Ayrıca, olaylar gerçekleşmeden evvel Sırbistan'a bilgi veren yabancı istihbarat servislerine teşekkürlerini bildiren Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gösterilerin yarın devam edeceği ve Belgrad'ın birçok bölgesinde kalabalıkların toplanacağı kaydedildi.

SEÇİMİN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARINA GÖRE KAZANAN VUCİC

17 Aralık'ta gerçekleşen genel ve yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği "Sırbistan durmamalı" ittifakı önde tamamlamıştı. Muhalefet kanadını temsil eden "Sırbistan şiddete karşı" ittifakından Pedja Mitrovic ise Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nden birçok kişinin otobüslerle, başkent Belgrad'da getirildiği ve yasa dışı oy kullandığını öne sürmüştü.