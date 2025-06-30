Trump’ın resti sonuç verdi! Kanada dijital vergiyi iptal etti, Ticaret görüşmeleri yeniden başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın “bariz saldırı” diye nitelendirip sert bir rest çekerek görüşmeleri durdurduğunu açıklamasının ardından, Kanada hükümeti geri adım attı. Ottawa, teknoloji devlerinden alınacak dijital hizmetler vergisini iptal edeceğini ve ticaret görüşmelerini yeniden başlatacağını duyurdu.

Kanada hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın sert tepkisi ve ticaret görüşmelerini askıya alma tehdidinin ardından büyük teknoloji şirketlerine uygulamayı planladığı dijital hizmetler vergisini iptal edeceğini açıkladı. İki ülke, yeni bir ticaret anlaşması için 21 Temmuz’a kadar masada çözüm arayacak.

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"EKONOMİK GÜCÜMÜZ VAR"

Trump, geçen hafta Kanada’nın vergiyi ABD’ye yönelik "bariz bir saldırı" olarak nitelendirerek görüşmeleri durdurduğunu duyurmuştu. Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, "Ekonomik olarak Kanada üzerinde böyle bir gücümüz var. Kullanmamayı tercih ederdim ama teknoloji şirketlerimizle bir şeyler yaptılar. Tüm kartlar bizde" demişti.

Trump’ın açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi tırmandırmıştı.

Kanada’nın dijital hizmetler vergisi, Google, Apple, Meta ve Amazon gibi teknoloji devlerine uygulanacaktı. İlk ödemelerin toplanmasına saatler kala Ottawa geri adım attı.

Verginin ABD’li şirketlere yılda 2,3 milyar dolara mal olacağı öngörülüyordu. Washington yönetimi ise uzun süredir bu verginin ABD şirketlerine karşı ayrımcı olduğunu savunuyordu.

CARNEY-TRUMP ANLAŞMASI

Kanada hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, Başbakan Mark Carney ve Trump’ın "karşılıklı yarar sağlayacak kapsamlı bir ticaret anlaşması" için müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaştığını ve 21 Temmuz’a kadar bir sonuca varmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ottawa, dijital vergiyi iptal etmek için Parlamento'ya bir yasa tasarısı sunacağını da duyurdu.

Carney, Nisan’daki seçim kampanyasında Trump’la başa çıkabilecek en iyi lider olduğu iddiasıyla iktidara gelmişti. Trump ve Carney, Kanada’nın ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi'nde yeni ticaret anlaşması için süreci hızlandırma konusunda uzlaşmışlardı.

GERİLİMİ ARTIRAN VERGİ PLANI

Kanada'nın geçen yıl duyurduğu dijital hizmetler vergisi, sosyal medya hizmetleri ve çevrimiçi pazar yerlerinden elde edilen gelirleri hedefliyordu.

ABD-Kanada ilişkileri ise Trump’ın Oval Ofis’e dönmesinden bu yana bir dizi gümrük vergisi, ticaret tehdidi ve Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma iması gibi sert çıkışlarla baskı altındaydı.

Kanada ihracatının dörtte üçünden fazlası ABD’ye gidiyor ve gümrük vergileri ülke ekonomisini doğrudan etkiliyor.