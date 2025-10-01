500 bin konut müthiş proje

AK Parti iktidarı 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra inanılmaz bir işe imza attı. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 300 bin evi tamamladı ve depremzedelere teslim etti. Yıl sonunda 275 bin ev daha tamamlanacak...

Dünyanın hiçbir yerinde bir devlet bunu başaramaz. Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükûmeti bunu başardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un inanılmaz organize oluşu, disiplini ve konsantrasyonu sayesinde bölge imarını tamamlıyor. Bir yandan yollar yapılıyor, bir yandan da iş yerleri ve dükkânlar tamamlanıyor...

AK Parti icraat konusunda oldukça başarılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi günü kabine toplantısı sonrası verdiği 500 bin konut müjdesi de önemli.

Yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürülecek ve TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

Proje ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

Türkiye tarihininözelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.

Bakın bu projeyle kira sorunu çözülür. Şu an evde arz sıkıntısı var. Kiraların yüksek olmasının bir sebebi de bu. Tabii tek sebep değil. Bu proje başladığı anda inanılmaz bir rağbet görecek ve insanlar rahatlayacaktır.

Ayrıcaberaberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kezhayata geçirilecek. Söz konusu kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Düşünün hükûmet evler yapacak. Ve bunlar ihtiyaç sahibi ailelere kiraya verilecek. İnanılmaz bir proje. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar dediklerini ve söz verdiklerini yaptı. Bu projede başarılı olur. Şâyet kısa sürede biterse piyasa da rahatlar. Mesela 2026’da başlasa ve 2027 ortasından sonra daireler teslim edilse muazzam bir hava doğar...

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dâhil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazısı da 3+1 dairelerden oluşacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu bilgileri vermişti:

Enflasyon yavaş yavaş düşüyor. Faizler daha da düşecek. Merkez Bankası rezervleri rekor kırıyor. Emeklinin durumu de düzeltilirse Türkiye’de işler yerine oturur. Tünelin ucundaki ışık artık görülüyor...