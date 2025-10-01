Yeni yılda kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Her çalışanın en büyük arzusu çalışma hayatının finalinde emeklilikle birlikte yüksek kıdem tazminatı hakkına kavuşmaktır. Keza bu tazminat belki de işçinin hayatı boyunca eline tek seferde geçen en büyük toplu para niteliğindedir. Özellikle emeklilik planlaması yapan okuyucularımızın en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yılda kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği hakkındadır.

Zira İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Eski İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanunu’nda bu cezalar kaldırılmıştır.

Buna karşın Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir.

MEVCUT KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Buna göre 01 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 döneminde 53.919,68 ₺ TL olan üst sınır, yukarıda yer verilen parametrelere bağlı olarak 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren 46.655,43 TL’ye yükselmiştir.

01 Ocak 2026 tarihinden itibaren memur maaşlarının güncellenmesine paralel olarak yeni kıdem tazminatı tavanı benzer hesaplamayla belirlenecektir. Belirlenecek rakam 31.07.2026 gününe kadar geçerli olacaktır.

OCAKTA KIDEM TAZMİNATI

Yeni yılda 01 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 döneminde geçerli olan tavan memur zamları dikkate alınarak yukarıda yaptığımız hesaplama şeklinde yeniden güncellenecektir. Güncellemede yine devlet memurlarına yapılacak olan zam miktarı belirleyici olacaktır. Tüm memurların ocak ayında maaşlarının güncellenmesi zorunlu bulunmaktadır. Memurların maaş güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınmaktadır. Böylece kıdem tazminatının belirlenmesi için yukarıdaki tabloda yer verdiğimiz güncel beş bileşen ortaya çıkacaktır. Bu bileşenlere göre tazminatın yeni tavanı belirlenecektir. Bugün itibarıyla Temmuz+Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon farkı şimdiden % 4,14 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam toplu sözleşmede yer alan %5’ün altında kaldığından memurlar için henüz bir enflasyon farkı oluşmamıştır. Ancak daha 4 aylık enflasyon verileri bulunmaktadır. Ayrıca yeni toplu sözleşmeden kaynaklı ilave %11’lik bir rakam söz konusudur.

Orta Vadeli Programda (OVP) %17,5 olarak belirlenen 2025 yıl sonu enflasyon hedefi yeni (2026-2028) OVP’de %28,5'e yükseltildi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE yıl sonu artış beklentisi %29,86 olarak tahmin edilmektedir.

Bu bağlamda ocak ayında memur ve emeklisinin maaşlarına %11’lik toplu sözleşme alacağıyla birlikte en az %16 ve azami %18 oranında bir güncelleme yapılmasını beklemekteyim. Yapılan bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da ilave edilecektir. Hem oransal artış hem taban aylığa uygulanacak seyyanen 1000 TL’lik artış kıdem tazminatı tavanına olumlu yönde etki edecektir.

Bu bağlamda geriye kalan son 4 aylık veriyle birlikte kıdem tazminatı tavanı da ortalama %18 civarında bir ihtimal ağırlık kazanmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı tavanınınliradanliraya yakın bir rakam olarak ortaya çıkması söz konusu olabilecektir.

Başka bir anlatımla yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artış 9 bin 625 TL civarında görünmektedir.

Örneğin 98 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için bugün itibarıyla en fazla yaklaşıkTL kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Örneğimizdeki özel sektör işçisinin tazminatı 31.12.2025 tarihi ve öncesinde emekli olması hâlindeTL’den kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanacaktır. Yeni yılda yani 2026/Ocak ayında veya 31 Temmuz 2026 tarihine kadar herhangi bir tarihte emekli olması hâlinde ise tahminiTL üzerinden hesaplama yapılacaktır. Dolayısıyla yeni yıldan önce emekli olanların her ay tahminî 9 bin 625 TL civarında kayıpları olacaktır. Emekli olacak ya da emekli olmadan tazminat alıp işten ayrılmayı düşünenlerin bu hususu dikkate almaları lehlerine olacaktır.

Dolayısıyla emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihi önem taşımaktadır. İşten ayrılma ya da emeklilik planlaması yapanların bu durumu dikkate almaları lehlerine olacaktır.