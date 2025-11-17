Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Yumaklı, "Tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci için Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alındığını duyurdu.
- Bu tescillerle Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısı 42'ye ulaştı.
- İpsala pirinci Türkiye'nin 41. AB'den coğrafi işaret tescilini alan ürünü oldu.
- Bursa kestane şekeri ise 42. tescillenmiş ürün oldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
"BEREKETLİ TOPRAKLARIMIZA BEREKET KATACAK"
Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.
