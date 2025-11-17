230 yıldır dolaşımdaydı! ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı
ABD'de 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.
Ekonomi
ABD Darphanesi, 1 sentlik madeni paranın üretimini durdurduğunu açıkladı.
- Üretimin durmasının gerekçesi, sent başına düşen üretim maliyetinin geçtiğimiz 10 yılda 3,69 sent'e yükselmiş olması.
- 1 sent yaklaşık 230 yıldır ABD'de dolaşımdaydı.
ABD Darphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı belirtildi.
Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.
1 SENT'İN MALİYETİ 3,69 SENT
Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.
230 YILDIR DOLAŞIMDAYDI
ABD Darphanesinin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.
