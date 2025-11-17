Kaydet

Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Suruç ilçelerinde yüzlerce aboneye enerji sağlayan panolara yer altından kaçak hat çekildiği ortaya çıktı. Aşırı yüklenme sonucu alev alan panolar kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin müdahalesiyle yasa dışı yöntem gün yüzüne çıktı. Dicle Elektrik, sadece bu yıl kaçak kullanım nedeniyle 39 panonun yandığını belirterek hem güvenlik riski hem de kamu zararına dikkat çekip vatandaşlara “Kaçak kullanımdan vazgeçin” çağrısı yaptı.

ERKUT ÇALİKOGLU

