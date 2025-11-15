Çalışanlar, vergi avantajınızı kullanarak cebinize girecek maaşı artırabilirsiniz!

Asgari ücreti aşan tüm ücretlilerden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır Çalışanlar maliyenin en sadık vergi mükellefidir. Maaşlar ödenmeden vergi kesintisi yapıldığından vergiden kaçınmaları mümkün değildir. Gelirlerine göre kıyasladığımızda çalışanlar ticaretle iştigal edenler ile diğer kesimlere göre daha çok vergi ödemektedirler.

Diğer yandan bir yıl boyunca hiç değişmeyen vergi tarifesi nedeniyle çalışanlar için vergi kesintileri âdeta bir kâbus gibi olmaktadır.

Maaşlardan her ay gelir vergisi rutin olarak kesilmiyor. Yüksek enflasyona bağlı olarak maaşlarda yapılan nominal güncellemeler birkaç ay geçmeden bir üst tarifeye geçiş nedeniyle hemen uçup gidiyor.

Peki çalışanlar da gider gösterip daha az vergi ödeyebilir mi?

Evet bu konuda yasal imkânlar var!

Özel sigorta primlerinizi ve askerlik/doğum gibi hizmet borçlanmalarınızı vergi matrahından düşerek net maaşınızı artırabilirsiniz.

Bu indirimlerle cebinize ekstra para kalıyor-hem de devlet onaylı.

Hadi, bu fırsatı adım adım çözelim; belki bu ayki bordronuz değişir!

SGK borçlanmalarında vergiden kazanın!

Emeklilikte sigorta primleri yetmediyse, emeklilik hayalinizi hızlandıran borçlanmalara sarılın: Askerlik, doğum veya diğer hizmetler için SGK'ya ödediğiniz primler de vergi indirimine konu!

Gelir İdaresi'nin özelgelerine göre (yıllardır değişmeyen kural), bu ödemeler matrahı eritiyor-işçi, memur fark etmez, herkes faydalanabilir. Nasıl İşliyor?

Askerlik Borçlanması: Yapmış olduğunuz askerlik süresinden istediğiniz kadar günler için toplu prim ödeyin. Ödemeden sonra belgeyi işverene verin, indirim başlar.

Doğum Borçlanması: 3 Çocuğa kadar. Her çocuk için 720 güne kadar borçlanarak eksik günleri tamamlama imkânı sunuyor.

Askerlikte açıkladığımız gibi aynı şekilde ödemeden sonra belgeyi işverene verin, indirim başlar.

Takvim yılı sınırlamasına takılmayın. Ödenen tutarın tamamının safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirilmesinin mümkün.

Bu durumda borçlanmaya ilişkin yapılan tüm ödemeler yıl sınırlaması olmadan bitene kadar indirim konusu yapılabilecektir.

Sigorta primlerinizle vergi avantajı: %100'e varan indirimler!

Türkiye'de merkezli bir sigorta şirketinden (emeklilik veya hayat sigortası) poliçe kestiniz mi, primlerinizi vergiden düşürmek mümkün.

Kural basit: Bu ödemeler, brüt maaşınızın "safi" hesaplanmasında gider gösteriliyor-yani vergi tabanınızı daraltıp, elinize daha fazla para geçiriyor.

Kimler, ne kadar indirebilir?

Hayat Sigortası (Birikimli): Kendiniz, eşiniz veya küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin %50'si indirime giriyor.

“Çocuk” tabiri, sizinle birlikte oturan veya sizin tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primler de vergiden indirilebilir.

Şahıs Sigortaları (Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs vb.) Sigorta primlerinin %100'ü doğrudan düşülüyor-tam bir vergi kalkanı!

Ama her şey sınırsız değil:

Aylık indirim, o ayki brüt maaşınızın %15'ini geçemez.

Yıllık toplam? Asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Faydalanmak için poliçe ve ödeme dekontlarınızı patronunuza vermeyi unutmayın!

BES/Bireysel emeklilikte maalesef…

En çok merak ettiğiniz BES’e gelince. İşveren ya da ücretli tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde maalesef hiçbir surette indirim konusu yapılmıyor.

Yıllık beyanname veren mükellefler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da yıllık beyannamede, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmıyor...

Hasılı kelam; vergi sistemi karmaşık görünebilir, ama sigorta ve SGK borçlanma indirimleri gibi "hazineler"le maaşınızı %10-15 artırabilirsiniz. Bu avantajlardan faydalanmak hakkınız. Başkalarının da faydalanması için yazımızı paylaşmayı unutmayın!

