Son verilerle emekli zam hesabında en çok merak edilenler!

Geçim sıkıntısıyla kıvranan emekliler nefesini tuttu: Ocak 2026 maaş zammına az bir zaman kaldı.

SSK ve Bağ-Kur'lu, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin son artışı Temmuz 2025'te %16,67 ile gelmişti.

Aradan dört ayı aşkın zaman geçti, gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ve aralık enflasyon verilerinde.

Yasal zorunluluk net: Maaşlar, önceki altı ayın TÜFE ortalamasına göre güncellenecek. Hem emeklilerin kendileri için hem de ölen emeklilerin hak sahipleri için.

Ama asıl heyecan? Hükûmetin yasal oranlar dışında ilave bir "iyileştirme" paketi; yani seyyanen zam veya refah payı gelecek mi?

TÜİK'in Ekim enflasyonuyla puzzle'ın son iki parçası kaldı: Kasım ve aralık… 5 Ocak 2026'da aralık verisiyle her şey netleşecek.

Bu yazımızda, dört aylık gerçek enflasyona dayalı zam simülasyonu yapıyoruz-son gelişmelerle birlikte.

Ay/Yıl Yıllık TÜFE Değişim (%) Aylık TÜFE Değişim (%) Temmuz 2025 33,52 2,06 Ağustos 2025 32,95 2,04 Eylül 2025 33,29 3,23 Ekim 2025 32,87 2,55

Ekim Enflasyonuyla Zam Tablosu Değişti: Rakamlar Ne Diyor? TÜİK'in son bültenine göre, TÜFE (2003=100 bazlı) Ekim 2025'te aylık %2,55 sıçradı. Yıllık değişim %32,87; Aralık'a göre %28,63; 12 aylık ortalama %37,15. En ağır toplar? Gıda-alkolsüz içecekler %34,87 artmış, konut %50,96 fırlamış, ulaşım %27,33 yükselmiş. Etkileri sırasıyla %8,44, %7,75 ve %4,34… İşte son dört ayın özeti:

Eylülde %3,23'le "dezenflasyon" hedefi sekteye uğramıştı-beklentiler %2,5'ti.

Ekimin %2,55'i de "hafif" görünse de, ekonomi ekibini zora soktu. Yıl sonu %30 altı hedefi? Artık imkânsız görünüyor!

Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil.

Merkez Bankası, son raporunda 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e revize etti.

Dezenflasyon süreci yine hedeflerden saptı. Emekliler için de bu rakamlarla birlikte zam oranı beklentisi arttı.

Temmuz-ağustos-eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekimle bu oran %10,25'e çıktı. Son iki ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %10,25 yükselecek.

En düşük maaş (16.881 TL): Yeni hali ~18.611 TL.

19.670 TL maaşlı emekli: En az 21.686 TL'ye sıçrıyor.

23.400 TL maaşlı: 25.799 TL'yi garantiliyor.

Örnekler:

Refah payı olmadan bile kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok.

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam hesabı yukarı yönlü olarak değişti. Merkez Bankası da enflasyonda vites yükseltti.

Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13.99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir.

“İyileştirme var mı?” diye merak eden okurlarımıza: Ankara’dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payına gelince şu anda bu açıdan iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadığımızı söyleyebilirim.

Takipteyiz, değerli emekliler, sabır-ama umutla!

