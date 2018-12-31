Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Milli Piyango çekilişi tamamlandı ve 61 Milyon TL olan büyük ikramiye kazanan numara ve iller belli oldu. Peki 2018 Milli Piyango çekilişi hangi illere çıktı. 2018'de Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 61 Milyon TL'nin sahibi kim veya kimler oldu? 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçlarında ilk olarak. 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon ve 1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar belli oldu. 2018 Milli Piyango hangi illere vurdu? Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanan illeri haberimizden bulabilirsiniz. İşte 2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ikramiye isabet eden rakamlar

BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

MPİ BİLET SORGULAMA, BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 Milyon TL değerindeki ikramiyeyi kazanan numara 7-6-1-5-5-3-6 olarak açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul'dan tam bilete isabet etti. 7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara ise 9-9-1-5-1-8-8 oldu.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI, AMORTİ BİLET SORGULAMA

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişin amorti numaraları belli oldu. Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 4 ve 9 olarak açıklandı.



31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle: "8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334."