YKS tercih sonuçları 17 Temmuz 2024’te açıklanacak

2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, önceki yılların trendlerine bakılarak tahmin edilmeye çalışılıyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda tercih sonuçlarını benzer tarihlerde duyurduğu göz önüne alındığında, 2024 için de benzer bir zaman dilimi bekleniyor. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar şu şekilde...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, milyonlarca öğrenci ve ailelerini etkisi altına alıyor. Sınav tarihi yaklaştıkça, öğrenciler ve veliler YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Özellikle üniversiteye girişte kritik bir adım olan bu sonuçlar, öğrencilerin gelecekleri ve kariyer tercihleri açısından büyük önem taşıyor.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS'nin 2024 yılındaki takvimi incelendiğinde, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu oturum için başvurular 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat 2024'te sona erdi. Geç başvurular ise 5 Mart 2024'te alınmaya başladı ve 7 Mart 2024'te sona erdi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

TYT'nin sonuçlarının açıklanması ise 17 Temmuz 2024 tarihinde olacak. Diğer bir deyişle, öğrenciler sınavdan sonra sonuçlarını öğrenmek için yaklaşık bir ay beklemek durumunda kalacaklar.

YKS'nin diğer oturumları da aynı tarihler aralığında gerçekleşiyor ve tercih sonuçlarının 17 Temmuz 2024'te açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda, 9 Haziran 2024'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için de aynı tarih belirlenmiş durumda.