Mavi Balina nedir? Whale Blue görevleri neler, mavi balina cezası ne? gibi soruları herkes aratır oldu. Ordu'da Mavi Balina oyunu sonucu intihar ettiği iddia edilen genç sonrası hükümet de harekete geçti. Whale Blue oynayanlara ceza gelecek, linkler, paylaşanlar takibe alınacak. Peki Whale Blue nedir, nasıl oynanır? Mavi Balina görevleri neler, Mavi balina cezası nedir? Mavi Balina oyunu hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAVİ BALİNA NEDİR?

Birçok ülkede ergen intiharlarına yol açan Mavi Balina oyunu için hükümet harekete geçti. Ulaştırma Bakanlığı internet sağlayıcılarını uyardı. Oyunu yönetenlere ceza uygulanacak. Emniyet oyun için link gönderenleri sıkı takibe alacak.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş ve Eda Işık'ın haberine göre, dünya genelinde internet üzerinden salgın gibi yayılan ve intiharlara neden olan 'Mavi Balina' isimli oyuna karşı üç koldan harekete geçildi. Ulaştırma Bakanlığı internet sağlayıcılarını resmi olarak uyarırken, BTK ile İçişleri Bakanlığı ortak çalışma başlattı, oyunları yönetenlere ağır cezalar gelecek. Emniyette oyunun oynanabilmesi için link gönderenleri takibe alacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mavi Balina oyununun kişiler arasındaki linklerle yayıldığına dikkat çekerek oluşturduğu tehlikelere karşı aileleri uyardı.

İŞTE MAVİ BALİNA GÖREVLERİ

GÜNLÜK GÖREVLER VERİLİYOR

Mavi Balina'nın bugüne kadar 142 öğrencinin intiharıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Bakan Arslan "Bu tür akımların, internet ve çeşitli sosyal paylaşım platformlarında, gizlilik içerisinde kötü niyetli kişiler tarafından linkler ile yayıldığı bilinmekte. Amacı, ağına düşürdüğü kullanıcılara zarar vermek olan sözde oyun yöneticisi olduğunu iddia eden internet korsanları tarafından virüs içeren bir link ile yayılmakta. Bu virüs bilgisayar korsanına kişinin kişisel bilgilerine erişim imkanı tanımakta dolayısıyla virüsü kontrol eden kişi genci üzerinde şantaj yapmak suretiyle bir otorite kurmakta ve bu otorite üzerinden gence bir takım günlük görevler vermekte. Oyuna katılım sağlayan kurbanlara korku ve şiddet temalı görevler verilerek ruh sağlıklarının bozulması sağlanmakta. Bakan Arslan ailelere çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını denetlemelerini tavsiye ediyor.

Oyuna Mavi Balina adının verilmesinin nedeninin bu balina türlerinin artık iyileşemeyecek kadar hasta veya yaralı olduklarında kendilerini karaya vurmalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

STANDART ADRESİ YOK

BTK'nin ilk incelemelerine göre incelemeye göre oyun, tarayıcı tabanlı değil ve sosyal medya gibi ortamlarda "oyun yöneticisi" tarafından gizlice gönderilen linklerle çocuklara geliyor. Oyunun engellenmesine yönelik standart bir adresi bulunamıyor.

OYUNUNU SAVUNDU 3 YIL HAPİS ALDI

Oyunun yapımcısı Rus Philipp Budeikin (21) intiharlar için toplumda temizlik yaptığını söyleyerek kendisini savundu. Budeikin'e 3 yıl hapis cezası verildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizmi Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı: Bu uluslararası alanda çözümler bekleyen bir sorun. Çünkü bu oyunun mağdurları tüm dünyada.

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar: Çocuklar için sanal mahremiyet önemli. Çocukların kişisel bilgileri sanal ortamda kısıtlı ve dikkatli paylaşılmalı. Aileyi bilinçli hale getirmek lazım.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR, GÖREVLERİ NELER?

Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışı yok. Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşılıyor ve bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesi isteniyor.

Kullanılan şantaj sistemi, Black Mirror (Kara Ayna) televizyon dizisinin 'Shut Up and Dance' (Sus ve Dans Et) adlı bölümünde işlendiği ve anlatıldığı ortaya çıkmıştı. Bu hikayede, web kamerasından çekilen gizli görüntülerini yayınlama tehdidinde bulunan hacker'lar, kurbanları örgüt adına suç ve cinayet işlemeye zorluyordu.

Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara ‘Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın’ telkini yapılıyor.

Oyunun kimi etaplarında henüz okul çağındaki çocuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarlarına yakın kesikler atması isteniyor. Bazı günler saat 04.20’de uyandırılıp gün boyunca oyun yöneticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenmesi de bir başka görev. Manipüle edilen çocuklar, 49 görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zararlar verip hayattan koparılıyor. 50. gün final görevi ise “balina olmak” adını taşıyor ve oyuncunun intihar etmesini emrediyor.

BİLANÇOSU ÇOK AĞIR

Oyun hakkında en detaylı soruşturma Rusya polisi tarafından yürütülüyor. Rus Novaya gazetesine göre oyun aslında uzun bir süredir oynanıyor ve bilançosu çok ağır. Gazeteye göre sadece Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında yaşamına son veren 130 genç, bu oyunun etkisinde kaldı. Yine gazetenin haberine göre oyunu yönetenler, ergenlik çağındaki gençlerin üsluplarını, alışkanlıklarını ve psikolojilerini iyi biliyorlar. Kızları fiziki, erkekleri karakteristik özellikleriyle yetersiz olduklarına ikna ederek, onları 'kayıp bir nesil' olduklarına inandırıyor.

SON ACI HABER ORDU'DAN

Son acı haber Ordu'dan geldi. Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi bir genç, 'Mavi Balina' oyunundaki bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Cansız bedenini annesi iş dönüşü eve geldiğinde buldu.

ULAŞTIRMA BAKANI AHMET ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, son günlerde yaşanan skandallarla gündeme gelen okul servisleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Arslan, bu konuda 3 bakanlığın çalıştığını ifade etti. Bakan Arslan, "Servis sağlayıcıları oyunu engelleyebilir. Tek bir öğrencimizin mağduriyeti bile kabul edilemez" dedi.