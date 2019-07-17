Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve tavan puanları ve 2018 baraj puanıyla hangi üniversiteye gidebilirim? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından yapılan ve üniversiteye girişte uygulanan YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmî sitesinden yayınlandı. Gece yarısı duyurulan YKS sınav sonuçlarının ardından adayları ve velileri tercih heyecanı kapladı. Tercihler öncesi ise Google'dan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve tavan puanları ve 2018 baraj puanıyla hangi üniversiteye gidebilirim? soruları sorgulanıyor. Aldıkları puana göre bir üniversite tercih etmek isteyen her öğrenci 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve tavan puanları ve 2018 baraj puanıyla hangi üniversiteye gidebilirim? konularını araştırıyor. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve tavan puanları ve 2018 baraj puanıyla hangi üniversiteye gidebilirim? ile ilgili aradıklarınız...

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve tavan puanları ve 2018 üniversite baraj puanıyla hangi üniversiteye gidebilirim?

ÖSYM, YKS sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puana göre 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. 2018 üniversite taban puanlarını sorgulayan öğrenciler, ''2018 baraj puanıyla hangi üniversiteye gidebilirim'' konusunda bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve tavan puanları ile ilgili detaylara turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI, YSK SONUÇLARI, TERCİHLER VE KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2018 YKS sınav birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, hangi liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? soruları merak içerisinde sorgulanıyor. 2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu olduğu öğrenildi. Mustafa Emir Gazioğlu, 200 soruda 1 yanlış yaparak puan sıralamasına göre Türkiye birincisi oldu. Şimdi herkes Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, nerelidir, hangi liseden mezundur ve kaç yaşındadır sorularını soruyor. İşte Mustafa Emir Gazioğlu ile ilgili detaylar...

2018 TYT AYT YKS BİRİNCİSİ kim oldu öğren | YKS'de Tam Puan Yapan Çıktı Mı 2018 TYT AYT YKS birincisi kim oldu , YKS'de tam puan yapan çıktı mı, YKS'de birinci çıktı mı? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından gece yarısı duyurulan YKS sonuçlarının ardından şimdi 2018 YKS'de tam puan yapan çıktı mı ve YKS birincisi kim oldu gibi sorular da merak ediliyor. 2018 YKS'de ter döken adaylar sınavın ardından dün gece yarısı ÖSYM'nin sonuçları duyurmasının ardından 1 yıllık çalışma maratonunu tamamlamış bulunuyor. YKS sınav sonuçlarını öğrenenler 2018 TYT AYT YKS'de birinciler kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı gibi konuları da araştırıyor. İşte detaylar...



4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUAN

4 yıllık üniversiteye girmek isteyen adaylar Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndan 180 puan alması gerekiyor. 200 puan alan adayların sınavı 2 yıl geçerli olacak. Fakat adayların bu puanla tercih yapmaması gerekiyor.

Saraç'ın açıklamasından satır başları:

Aksayan tarafları giderecek, öğrenciler üzerindeki stresi azalatacak, daha yalın bir sistem için gerekli düzenlemenin Türkiye'ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu gerçektir. Lise eğitimi, yükseköğretim de dahil, eğitimin bel kemiğidir.

Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlatıp, bitirmeyi planladık.

18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz. Fakat her puan türünde Türkçe ve matematik etkili olacak.

Milli Eğitim müfredatı bu sınavda da esas alınacak.

Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasınlar. YÖK'ün asli görevi bilimde kalite çıtasını yükseltmek ama toplumu sarsmayacak bir yöntemi benimsemesi lazım.

Öğretmenliği tercih edeceklerin LYS puanlarının en düşük 395 olması gerekiyor. Zira öğretmenlik için taban puan buradan başlıyor. İşte İstanbul'daki bazı üniversitelerin tavan ve taban puanları.

İlköğretim matematik öğretmenliği taban ve tavan puanı kaç

Boğaziçi üniversitesi en az 343 puan istiyor, ODTÜ ise 416 puanla alıyor.

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

ANİMASYON VE OYUN TASARIMI

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

BASIN VE YAYIN

COĞRAFYA

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON

FOTOĞRAF

FOTOĞRAF VE VİDEO

GAZETECİLİK VE KİTLE İLETİŞİM

İLAHİYAT

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM SANATLARI

İLETİŞİM TASARIMI

İLETİŞİM TASARIMI VE MEDYA

İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ

İLETİŞİM VE TASARIM

İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM VE DİN BİLİMLERİ

İSLAMİ İLİMLER

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VE İLETİŞİM BİLİMLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI

TS 2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

AZERBAYCAN DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ

AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI

AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI

CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI

EL SANATLARI

FİLM TASARIM VE YAZARLIK

FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ

FİLM TASARIMI

GASTRONOMİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GAZETECİLİK

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

GÖRSEL İLETİŞİM

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI

GÖRSEL SANATLAR VE MEDYA

HALKBİLİM

HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HİTİTOLOJİ

KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI

KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI

MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR

MEDYA VE İLETİŞİM

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ

RADYO VE TELEVİZYON

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ

REKLAMCILIK

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER

REKREASYON YÖNETİMİ

SANAT TARİHİ

SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ

SANAT YÖNETİMİ

SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA

SİNEMA VE TELEVİZYON

SÜMEROLOJİ

SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TÜRK HALKBİLİMİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TÜRKOLOJİ

YENİ MEDYA

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ

ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI

LYS SAYISAL PUANINA GÖRE GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER

Sayısal öğrencileri için puan türleri MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 şeklinde ayrılmaktadır.

MF-1 puanı ile öğrenciler sayısal bilimler içerisinde yer alan bölümlere gidebilmektedir.

Bu bölümlere örnek olarak ise

Matematik Öğretmenliği,

Astronomi Bilimi,

Uzay Bilimi,

İstatistik ve Matematik mühendisliği gibi bölümler tercih edilebilmektedir.

MF-2 puanı ile tercih verecek öğrenciler ise fen bilimleriyle ilişkili olan bölümlere tercih verebilmektedir. Bu bölümler içerisinde

Fen Bilgisi Öğretmenliği,

Fizik Öğretmenliği,

Kimya Öğretmenliği,

Biyoloji Öğretmenliği,

Tarım Ve Ziraat Mühendisliği bulunmaktadır.

MF-3 puanı ile tercih yapacak kişiler için ise yine fen bilimlerinin ağırlıklı olduğu bölümler bulunmaktadır. Bu puan türüyle tercih verecek kişiler

Tıp,

Veterinerlik,

Eczacılık,

Diş Hekimliği,

Genetik Mühendisliği,

Biyokimya Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilmektedir.

MF-4 puanı ise matematik ağırlıklı bir alandır. Bu alan üzerinden mühendislik üzerine bölümlere gidilebilir. Örneğin girilebilecek bölümler şunlar;

Bilgisayara Mühendisliği,

İnşaat Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere bu puan türüyle tercih verilebilmektedir.



EŞİT AĞIRLIK PUANI İLE GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER



Eşit ağırlık öğrenciler için uygulamada olan puan türleri TM-1, TM-2 ve TM-3 şeklinde ayrılmaktadır.

TM-1 puanı matematiğin daha yüksek oranda incelendiği bir alandır.



Bu puan türü üzerinden



Bankacılık,



İşletme,



Muhasebe,



Maliye,



Pazarlama,



Uluslar arası Lojistik,



Ekonomi,



Sigortacılık gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.



TM-2 puanı sözel kısmın ve sayısal kısmın yakın oranlarda olduğu puan türüdür. Bu puan türüyle girilebilecek bölümler şunlar;



Hukuk,



Uluslar arası İlişkiler,



Sınıf Öğretmenliği,



Kamu Yönetimi



Bilim Tarihi gibi bölümlere tercih yapılabilmektedir.



TM-3 puanı hesaplanırken ise alan ağırlığı Türkçe ve Edebiyat kısmıdır. TM-3 puanıyla girilebilecek bölümler;



Çocuk Gelişimi,



Sosyoloji,



Grafik,



Felsefe,



Rehberlik Öğretmeni,



Danışmanlık



Arkeoloji gibi bölümlere tercih verebilinmektedir.



LYS SÖZEL PUANIYLA GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER



Sözel alanı öğrenciler için ise TS-1 ve TS-2 puanları bulunmaktadır. TS-1 puanında sosyal bilimler dersleri etkilidir. TS-1 puanıyla girilebilecek bölümler;



Coğrafya Öğretmenliği,



Reklamcılık,



Radyo Ve Televizyon,



Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,



İletişim,



Basın ve Yayın,



Arkeoloji,



Sanat Tarihi ve bu gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.



TS-2 puanı ile ise daha çok Türkçe ve Tarih konularının yüzdeleri ağırlık göstermektedir. Bu puan türü ile girilebilecek bölümler;



Tarih Öğretmenliği,



Türkçe Öğretmenliği,



Edebiyat Öğretmenliği,



Türk Dili ve Edebiyatı,



Film Yönetmeni



Sanat Tarihi gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.