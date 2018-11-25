Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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27 KASIM BİM İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

BİM 23 KASIM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİM indirimleri her hafta yoğun ilgiyle karşılaşıyor.

Merakla beklenen bu haftaki BİM aktüel 27 Kasım 2018 indirim ürün listesi yayınlandı.

BİM indirim kataloğunda birbirinden çeşitli ve cazip ürünler sizleri bekliyor.

Her hafta yenilenen BİM market aktüel indirim listesinde her hafta hesaplı ve kaliteli ürünlerin kataloğu yer alıyor.

Vatandaşlar BİM aktüel listesini her hafta yakından takip ediyor ve fırsatları kaçırmak istemiyor.

BİM aktüel ürün sürprizleri bu hafta da devam ediyor. BİM 27 Kasım broşüründe yiyecek ürünleri dikkat çekiyor

İşte, bu haftaki BİM 27 Kasım 2018 aktüel indirim fırsatları ve merakla beklenen indirimli ürünler listesi…

BİM 23 KASIM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

500 mililitre Yudum natürel sızma zeytinyağı 13,90 TL

1 kilogram Sütaş tost peyniri 24,95 TL

350 gram Sütaş tereyağ 16,45 TL

760 gram Tariş kara üzüm pekmezi 15,90 TL

760 gram Tariş Harnup keçiboynuzu pekmezi 11,90 TL

1 lt Tariş Acılı/Acısız Şalgam Suyu 2,95 TL

250 g Tariş Kuru İncir 9,95 TL.

360 gr Tariş İncir Reçeli 6,50 TL

250 gr Tariş Kuru Meyve Kokteyl 5,95 TL

300 ml Tariş Cam Şişe Limon Kolonyası 9,95 TL.

200 ml Tariş Cam Şişe Yeşil Çay-Zeytin Yağı Kolonya 9,95 TL.

BİM 23 KASIM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ